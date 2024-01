Les Pacers s’offrent les Bucks à Milwaukee (122-113)

Un match que l’on attendait beaucoup depuis la dernière rencontre houleuse entre les deux équipes, sur fond de ballon du match volé aux uns et aux autres. La meilleure manière de répondre à l’adversaire sans verser dans le mauvais ? Sur le terrain, et c’est ce qu’ont fait les Pacers cette nuit malgré une adresse à 3-points carrément dégueulasse.

C’est ce qui les a mis dans le jus au début du match : l’adresse à longue distance. Pour une équipe qui tourne à 39% en temps normal, envoyer un très sale 5/35 aurait normalement dû entraver fortement les chances de victoire. Ce ne fût pas le cas, comme l’a expliqué T.J. McConnell pour ESPN, qui s’est toutefois satisfait d’avoir réussi à trouver collectivement la solution à cette maladresse.

“Je pense que nous nous reposons sur le fait de mettre beaucoup de tirs à 3-points. Quand nous en rentrons beaucoup, nous sommes assez difficiles à battre, mais quand ce n’est pas le cas… c’est dur pour nous de gagner. Je tire mon chapeau à ce groupe. Nous avons trouvé la manière de gagner en ajustant notre soirée pourrie au tir et avons fait le job.” – T.J. McConnell.

Si trois des titulaires du cinq de Rick Carlisle n’ont pas atteint la barre des 10 points, ce n’est pas le cas du banc qui s’est décarcassé pour aller chercher cet important succès chez les Daims. Bennedict Mathurin termine à 25 points, Isaiah Jackson en colle 18 et McConnell 16. Une grosse rentrée sur le terrain, pour faire la différence avec des Bucks bien bien en dessous côté remplaçants. Cette nuit, le match des bancs s’est terminé sur un 70-16 en faveur d’Indiana !

J’aime trop l’attitude de Haliburton avec ses coéquipiers quand ils ratent un tir. Pas que pour une question de passe décisive. Il les hype de fou, il donne absolument tout son smile et ses mots encourageants pour leur dire de retenter. My kind of leader.

Milwaukee a défendu assez dur en début de rencontre, et Giannis termine en triple-double avec 30 points, 18 rebonds et 11 passes, mais cela ne suffit pas à des Bucks qui n’ont pas été assez tranchants en dehors du cinq majeur. En fin de partie, ils vont réussir à revenir dans un mouchoir de poche, mais Tyrese Haliburton plie l’affaire d’un panier plus la faute. De quoi foutre la hargne au Greek Freak, qui ne pense désormais qu’à la rencontre retour, dès mercredi à Indianapolis.

“Nous devons trouver la solution. On ne sait jamais, on pourrait les croiser en Playoffs. Nous les jouons de nouveau dans deux jours. Au final, ça va nous rendre meilleurs. Nous devons voir la vidéo, trouver ce qu’ils ont réussi à faire de bien contre nous et essayer de les en empêcher. Si on ne le fait pas, on risque de perdre à nouveau.” – Giannis Antetokounmpo.

Rendez-vous dans la nuit de mercredi à jeudi, à 1h du matin, pour la revanche !

Source : ESPN