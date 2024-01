Pour leur premier match au Canada avec leur nouvelle équipe, RJ Barrett et Immanuel Quickley n’ont pas déçu les fans des Raptors. Individuellement, ils ont livré deux matchs intéressants et ont contribué à prendre un succès important face aux Cavaliers, qui ont failli réaliser le hold up dans le Grand Nord.

Par ici les statistiques

Premier match, première victoire pour les deux ex-joueurs des Knicks. Et avant même le début de la rencontre, des souvenirs qui marqueront sans doute longtemps les deux joueurs. Notamment RJ Barrett, qui a eu le droit à une ovation énorme pour son retour au pays.

L’intro des Raptors pour les débuts de RJ Barrett et Immanuel Quickley ❤️ pic.twitter.com/wMPcJF5qte

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 2, 2024

En détente, les Raptors ont géré parfaitement le début de rencontre face à des Cavaliers toujours privés de Darius Garland et Evan Mobley. Toronto a compté jusqu’à 19 points d’avance dans le deuxième quart-temps, qui vont progressivement fondre jusqu’au money-time, qui sera bien serré. Scottie Barnes mettra le couvercle pendant que J.B. Bickerstaff sera particulièrement en colère à cause d’une action litigieuse sur la dernière possession de la partie. Bon, sans doute que quelques tirs ratés un chouilla plus tôt sont aussi responsables de la défaite.

Cavs drop a close one to the Raptors at Scotiabank Arena.

Did Pascal Siakam move on this inbounds pass? pic.twitter.com/AFhDG0gG3W

— Bally Sports Cleveland (@BallySportsCLE) January 2, 2024

“Il a marché. Il n’y a pas de doute. Quand vous remettez la balle en jeu sur le côté après un temps mort, vous n’êtes pas autorisé à bouger et il a clairement mis les pieds sur la ligne. C’est une faute, la balle aurait du nous revenir avec une chance de remporter la partie.” – J.B. Bickerstaff, pour ESPN

Pascal Siakam signe une grosse performance avec 36 points, RJ Barrett termine à 19 points et 9 passes tandis qu’Immanuel Quickley propose lui 14 points et 6 rebonds. Des lignes solides pour une première et pour une adaptation qui commence juste. Lorsque l’intégration des deux ex-Bockers sera plus complète, on peut s’attendre à de très belles choses du côté de Toronto.

New Kids On The Block 😮‍💨 pic.twitter.com/xIqWYEVdDg

— Toronto Raptors (@Raptors) January 2, 2024