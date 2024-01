Le résumé de la nuit en NBA : le Jazz écrase les Mavericks, Jordan Clarkson en triple-double

C’est l’heure du café, des tartines et du résumé de la nuit en NBA made in TrashTalk ! Raptors, Pacers, mais aussi Mavericks et Jazz. Il s’est passé pas mal de trucs c’te nuit, faut qu’on en parle !

Scores et stats de la nuit

Knicks – Wolves : 112-106 (stats)

Bucks – Pacers : 113-122 (stats)

Raptors – Cavaliers : 124-121 (stats)

Rockets – Pistons : 136-113 (stats)

Nuggets – Hornets : 111-93 (stats)

Suns – Blazers : 109-88 (stats)

Jazz – Mavericks : 127-90 (stats)

Clippers – Heat : 121-104 (stats)

Ce qu’il faut retenir

En match à heure française, les Knicks ont eu les Wolves grâce à un très grand Julius Randle dans le money-time. OG Anunoby s’en sort bien pour sa première.

Les Pacers tapent les Bucks à Milwaukee, grâce à un banc qui colle 70 points ! Revanche dès mercredi soir.

Débuts réussis pour R.J. Barrett et Immanuel Quickley à Toronto : victoire contre Cleveland !

Les Pistons ont pris la pétée chez les Rockets, mais c’était l’occasion pour Ausar et Amen Thompson de se voir.

Nuggets sans pression contre Charlotte.

Les Suns privés de Kevin Durant n’ont pas eu grand mal à gérer des Blazers en difficulté.

Le Jazz a atomisé les Mavericks, +47 ! Jordan Clarkson pose 20 points, 11 rebonds, 10 passes et signe le premier triple-double du Jazz depuis… 2008 !

De retour, Kawhi Leonard a fait du bien aux Clippers, qui tabassent le Heat à Los Angeles. Les meilleures plages sont californiennes, n’en déplaise à Clément H.

Les Français de la nuit en NBA

10 points et 15 rebonds en 38 minutes pour Rudy Gobert.

Toujours pas de temps de jeu pour Evan Fournier. Fait chier.

8 points et 3 passes pour Killian Hayes, en 19 minutes.

Le highlight de la nuit

GO OFF KING 🤣 pic.twitter.com/BssLbKQKJp

— NBA (@NBA) January 2, 2024

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

#TTFL Top 30

➡️ Deck #11 | Pick #65#NBA pic.twitter.com/vj8f7TLJRT

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) January 2, 2024

Les classements

JUSTE ICI !

Le programme de ce soir