NBA Top 10 de la nuit : la soirée des passes à l’aveugle

Au basket, on apprend qu’une bonne passe se fait de la poitrine vers la poitrine en regardant son coéquipier dans les yeux. Les joueurs NBA ont décidé cette nuit d’oublier les bases de leurs sports et de régaler par leur créativité dans l’exercice. Sortez les bandeaux et profitez de la soirée colin-maillard dans la Grande Ligue.

Russell Westbrook is rocking a rookie.

Rudy Gobert se fait prendre à son propre jeu par Isaiah Hartenstein.

Kyle Lowry qui pousse Kawhi Leonard à réussir quelque chose, ça nous rappelle 2019.

Une passe : ça peut se faire dans le dos selon Damian Lillard.

Jeff Green enverra des dunks monstrueux même à 76 ans.

Une passe : ça se fait sans regarder selon Jusuf Nurkic.

Alperen Sengun a envoyé un rocher de large envergure dans le siphon de sa baignoire et bizarrement, c’est rentré comme dans du beurre.

Une passe : ça se fait sans regarder selon Tyrese Haliburton.

Reggie Jackson lui s’est équipé de lunettes pour éviter l’aveuglement de ses camarades. Un hangtime impressionnant pour une finition tout en douceur.

Une passe : ça se fait sans regarder selon Jordan Clarkson.