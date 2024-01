Amen et Ausar Thompson se sont affrontés pour la première fois de leurs carrières ce lundi soir. Le meneur des Rockets est reparti avec la meilleure performance individuelle des deux ainsi que la victoire mais l’essentiel était ailleurs : les jumeaux ont réalisé un de leurs rêves.

Du panier familial à ceux de la NBA, il y a un pas qui est presque infranchissable pour la plupart des êtres humains. Pour les jumeaux Thompson, c’était une suite logique. Amen et Ausar ont réalisé le rêve de nombreuses fratries à travers le monde en étant tous deux draftés en NBA l’été dernier. Les parties de 2K, les horses et les un-contre-un n’ont pas mené à rien, les frères sont rentrés dans la Grande Ligue main dans la main.

Amen et Ausar Thompson sont devenus hier soir la neuvième paire de jumeaux à s’affronter en NBA. Les deux rookies succèdent à Tom et Dick Van Arsdale, Horace et Harvey Grant, Marcus et Markieff Morris, Jason et Jarron Collins, Robin et Brook Lopez, Caleb et Cody Martin, Julian et Justin Champagnie et Keegan et Kris Murray.

Amen et Ausar Thompson s’affrontent en ce moment même à Houston 🥹

La fierté des parents purée

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 2, 2024

Et pour cette première rencontre entre les deux jeunes hommes, c’est le meneur des Rockets qui s’est le plus illustré. Amen a envoyé 12 points, 4 rebonds, 6 passes décisives et 2 interceptions à 5/6 au tir. De plus, étant donné que son frère évolue aux Detroit Pistons (on taquine), il est également reparti avec la victoire. Le meilleur match de sa carrière en NBA après avoir déjà cartonné en G League.

Même si Ausar a moins impressionné hier soir (5 points et 4 rebonds), il est depuis le début de saison, l’une des rares satisfactions de l’effectif de Monty Williams. Actif en défense, au rebond offensif et dans le jeu sans ballon, il brille dans les tâches ingrates et s’inscrit comme un élément à long terme du projet de la franchise du Michigan.

Les deux jumeaux ont été appelés en quatrième et cinquième par Adam Silver lors de la dernière Draft et prouvent régulièrement depuis le début de leurs carrières professionnelles qu’ils méritent leur statut. Le futur s’annonce prometteur pour la fratrie Thompson.

La revanche fraternelle aura lieu le 12 janvier à Detroit.

