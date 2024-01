Vidéo : les 100 plus beaux dunks de 2023 en NBA

La NBA a sorti une vidéo compilant les 100 plus beaux dunks de l’année calendaire dans la Grande Ligue. Si vous voulez personnaliser un poster pour votre chambre, il vous suffit de faire une capture d’écran quelque part au milieu de ces 38 minutes en haute altitude.

Julius Erving, Michael Jordan, Dominique Wilkins ou encore Vince Carter ont tous quitté la NBA, mais l’art qui les relie ne s’en est pas allé avec eux. Les dunkers sont partout dans la Grande Ligue et les actions spectaculaires pullulent chaque soir sur les parquets. De la dynamite dans les mollets d’Anthony Edwards jusqu’à la taille et la violence de Victor Wembanyama, les styles sont diverses, mais le résultat est souvent le même : un gros poster dans la tronche d’un adversaire. Loin de nous l’intention de vous spoiler 38 minutes de plaisir, mais le numéro 1 est un grand amateur de pistolets, d’Instagram et de la combinaison des deux. Sa cible en ce soir-là était le pauvre Jalen Smith des Indiana Pacers et la balle a atterri en plein dans le mille.