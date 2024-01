Zach LaVine sera bientôt de retour. L’arrière des Bulls, absent depuis fin novembre du fait d’une blessure au pied, va reprendre l’entraînement avec les Windy City Bulls, la franchise de G League affiliée à Chicago.

Les années précédentes, un retour de Zach LaVine aurait provoqué aux fans de Chicago de l’espoir, de l’excitation et même peut-être de la joie ; ce n’est pas le cas cette saison.

L’arrière des Bulls sera bientôt de retour sur les parquets et contre toute attente, cela devrait être à Chicago. Dans les rumeurs de transferts depuis le début de la saison, sa blessure au pied survenue fin novembre ne permettait pas d’être optimiste quant à son avenir du côté de l’Illinois. Des réunions d’équipe après la première défaite de la saison, des bousculades de journalistes pour rentrer rapidement aux vestiaires après une victoire et d’autres signaux encore laissaient envisager un départ à très court terme. Rien ne vient pour le moment.

Les Chicago Bulls ont annoncé ce lundi soir que l’arrière allait être assigné aux entraînements des Windy City Bulls afin de retrouver du rythme pour revenir ensuite dans l’effectif des taureaux.

Roster Update: We have assigned Zach LaVine to the @WindyCityBulls (practice). pic.twitter.com/ITpS0TmPeH

— Chicago Bulls (@chicagobulls) January 1, 2024

En décembre, la cote du numéro 8 sur le marché des transferts ne s’est pas améliorée et ce pour une raison simple : les Bulls ont été bien plus performants sans sa présence sur les parquets.

Alors que la saison des hommes de Billy Donovan avait commencé de manière catastrophique que ce soit dans le jeu ou dans les résultats (5 victoires lors des 19 premiers matchs), les Bulls ont largement remonté la barre lors des 30 derniers jours. Coby White a explosé, le mouvement de balle et la défense se sont drastiquement améliorés et avec 10 victoires en 15 rencontres, ils sont passés de la treizième à la dixième place de la Conférence Est.

Il sera donc intéressant de regarder comment se passe le retour de Zach LaVine et s’il est capable de se fondre dans ce collectif transformé en son absence. Si c’est le cas, il pourra apporter ses qualités de shoot et de pénétration aux Bulls. Sinon, il risque grandement d’être dans un package avant le jeudi 8 février, date de la Trade Deadline cette année en NBA.

Source texte : Chicago Bulls