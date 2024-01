Statistiques NBA : les leaders au 2 janvier 2024 !

Le passage à la nouvelle année est le moment idéal pour faire un petit point statistiques sur les leaders de la NBA. Qui score le plus, qui offre le plus de caviars aux copains, qui règne dans la raquette. Bref, des chiffres, des chiffres et encore des chiffres. C’est parti pour la petite update made in feuilles de stats.

Points

Joel Embiid : 35

Luka Doncic : 33,9

Shai Gilgeous-Alexander : 31,2

Giannis Antetokounmpo : 30,9

De’Aaron Fox : 30

Déjà meilleur scoreur de NBA l’an passé, Joel Embiid est bien parti pour réaliser le doublé en 2024. Quelque chose nous dit qu’il ne dirait pas non à l’idée de faire un back-to-back pour le MVP également. Derrière lui, on retrouve des sacrés clients avec un Luka Doncic toujours dans son monde, Shai Gilgeous-Alexander et De’Aaron Fox qui confirment leurs explosions de la saison passée et Giannis Antetokounmpo en mode dieu grec dans la raquette. Si Jojo a un petit coup de mou, chacun a les arguments pour venir le chercher.

Rebonds

Nikola Jokic : 12,3

Anthony Davis : 12,3

Domantas Sabonis : 12,3

Rudy Gobert : 12

Joel Embiid : 11,7

Retrouver trois joueurs avec les mêmes stats au rebond après une trentaine de matchs de régulière, c’est pas le plus fréquent mais ça ne rajoute que plus de piment à la course au meilleur rebondeur de la saison 2023-2024. Lauréat en titre, Domantas Sabonis est bien placé aux côtés de Nikola Jokic et Anthony Davis. On appréciera aussi de voir notre Rudy Gobert national en embuscade, lui qui avait remporté ce titre honorifique en 2022.

Passes décisives

Tyrese Haliburton : 12,8

Trae Young : 11,3

Luka Doncic : 9,3

Nikola Jokic : 9,2

Fred VanVleet : 8,6

On ne veut pas tuer le suspense si vite mais bon courage à celui qui voudra rattraper Tyrese Haliburton. Au sommet de sa forme et flamboyant dans le jeu tout attaque des Pacers, le prince Hali distribue presque 13 passes par match, souvent avec une grande propreté au niveau des ballons perdus. Seul Trae Young semble capable de venir le chercher à l’instant T mais il faudrait pour ça que le meneur d’Indiana se calme un peu et ça semble pas la tendance du moment.

Interceptions

Shai Gilgeous-Alexander : 2,6

Donovan Mitchell : 1,8

De’Anthony Melton : 1,7

Matisse Thybulle : 1,7

De’Aaron Fox : 1,6

Quand on pense à Shai Gilgeous-Alexander, on pense souvent à ses flambées au scoring. Ce serait manquer de respect à l’impact défensif du Canadien au Thunder. Avec ses mains baladeuses et sa lecture du jeu, SGA s’est imposé comme l’un des meilleurs two way players de NBA en 2023. Lui aussi semble avoir un wagon d’avance sur la concurrence pour décrocher son premier titre d’intercepteur de l’année en fin de saison.

Contres

Victor Wembanyama : 3,1

Brook Lopez : 3

Chet Holmgren : 2,7

Walker Kessler : 2,7

Anthony Davis : 2,6

Cocorico et aux armes citoyens, voilà notre Victor Wembanyama qui trône en tête des contreurs de NBA. En seulement quelques semaines, Wemby s’est affirmé comme le gardien du temple à San Antonio, même si les résultats collectifs sont loin d’être satisfaisants. Face à lui dans ce classement, de vrais remparts défensifs. Son rival Chet Holmgren pour le ROY mais aussi des gros calibres comme Brook Lopez et Anthony Davis. Walker Kessler confirme lui son statut de successeur de Rudy Gobert à Utah.

Adresse au tir (global)

Jakob Poeltl : 69,8

Daniel Gafford : 68,4

Jarrett Allen : 68,1

Ivica Zubac : 64,1

Rudy Gobert : 62,7

Sans surprise, le classement d’adresse au tir est dominé par des intérieurs, en particulier ceux dont le job consiste à scorer très près du cercle ou via des alley-oops. L’an passé c’est Nic Claxton qui avait été le plus propre avec près de 70% de tirs inscrits. Jakob Poeltl est sur ses traces du côté de Toronto.

Adresse à 3-points

Aaron Nesmith : 48,9

Kevin Durant : 47,7

Malik Beasley : 46,8

Lonnie Walker IV : 46,3

Grayson Allen : 45,3

On part faire un coucou aux snipers de NBA et on voit qu’il y a de la belle qualité en provenance du parking. Pas de Steph Curry mais quelques bons Robin des Bois pour envoyer des flèches à longue distance. Aaron Nesmith est la surprise du chef, lui qui n’avait jamais dépassé les 37% depuis son arrivée en NBA. Malik Beasley et Grayson Allen sont des shooteurs certifiés tandis que Lonnie Walker continue ses montagnes russes à l’adresse de loin. Kevin Durant est sans doute le plus impressionnant car à l’inverse de ses camarades, il a un rôle de première option offensive avec souvent le meilleur défenseur accroché à son short. KD reste l’arme ultime en 2024.

Pertes de balle

Trae Young : 4,3

Luka Doncic : 4

Cade Cunningham : 3,9

Joel Embiid : 3,8

Giannis Antetokounmpo : 3,7

On finit avec un classement qu’ont longtemps dominé James Harden et Russell Westbrook. C’est Trae Young qui a le plus de beurre sur les doigts à l’approche de la moitié de saison. Certes, le dégarni envoie plus de 11 passes décisives par match mais il perd encore trop de ballons pour son ratio propreté. S’il régale avec ses passes magiques sorties d’une autre dimension, Luka Doncic a lui aussi tendance à parfois forcer avec 4 ballons perdus par match. On lui pardonne facilement.

Voilà pour ce petit points statistiques. Qui finira en tête en fin de saison ? On vous laisse nous donner votre avis dans les commentaires.