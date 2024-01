Coach NBA, quel est le meilleur profil ? // #LaGrosseQuestion

Lundi 12h, meilleur jour de la semaine. Pourquoi ? Car il est l’heure de la Grosse Question, votre nouvelle série de vidéos pour la saison NBA 2023-24 ! Une grosse interrogation chaque semaine, qui touche au basket outre-Atlantique mais pas seulement. Aujourd’hui ? On parle des coachs NBA, et du profil idéal pour remporter un ou plusieurs titres !

Quel est le profil idéal pour un coach NBA. Un coach qui se fait respecter avec un grand R ? Un mec qui mange tout les dimanches chez ses joueurs ? Doivent-ils laisser passer certains privilèges à leurs stars ? La question du coach en NBA ouvre des centaines d’horizons différents, et des constats étayés par l’histoire de la Grande Ligue et ses résultats passés. On se penche aujourd’hui sur un job dont on ne parle pas assez souvent, sur des hommes tellement importants dans la Legacy des plus grands joueurs de l’histoire.

Allez, on envoie cette #GrosseQuestion septième du nom, on en parle en commentaires et on espère que vous aussi, lors de votre prochain match, vous saurez faire le lien entre votre œil et une ligne statistique.