50-40-90 : qui pour intégrer le club des shooteurs d’élite en 2024 ?

50% au tir, 40% de loin et 90% sur la ligne des lancers francs sur une saison entière. Voilà ce qu’est le club des 50-40-90 et seuls neuf joueurs ont réussi cet exploit. Aura-t-on des petits nouveaux à ajouter à la liste en 2024 ?

Larry Bird, Mark Price, Reggie Miller, Steve Nash, Dirk Nowitzki, Kevin Durant, Stephen Curry, Kyrie Irving et Malcolm Brogdon.

Quand on voit la liste des membres du club des 50-40-90, on comprend vite que l’invitation ne tombe pas dans un paquet de Chocapic. On parle de l’élite de l’adresse, d’une régularité sans faille au cours d’une saison entière qu’il pleuve ou qu’il vente. En sachant bien sûr qu’il existe des cotas à atteindre pour être éligible à la sélection. Le joueur doit atteindre ces pourcentages avec minimum 300 paniers inscrits dont 82 à 3-points et 125 lancers marqués.

On a posé les bases et la question désormais est de savoir qui remplit les critères à l’instant T lors de cette saison 2023-24 ?

Nouveau membre du club 50-40-90 ?

Grayson Allen : 50,6 % au tir, 45,6% à 3-points et 90,7% sur la ligne des lancers

Un seul joueur réunit pour le moment les critères du 50-40-90 en NBA et c’est Grayson Allen. L’ancien petit démon de Duke se régale à Phoenix aux côtés de Kevin Durant, Devin Booker et récemment Bradley Beal. Avec de tels scoreurs à ses côtés, l’arrière profite de gros espaces pour shooter à sa guise et sa réputation de sniper n’est plus à faire.

À lui de conserver ce rythme et cette précision, sachant qu’il est parfaitement dans les temps également s’agissant des cotas à atteindre. (125 paniers inscrits, 67 tirs à 3-points et 49 lancers en 28 matchs).

Ils n’en sont pas très loin

Kevin Durant : 52,5% au tir, 47,7% à 3-points et 87,4% sur la ligne

Mike Conley : 46,1% au tir, 45,5% à 3-points et 93,9% sur la ligne

Norman Powell : 50,5% au tir, 44,9% à 3-points et 88,2% sur la ligne

Kawhi Leonard : 52,2% au tir, 42,8% à 3-points et 87,2% sur la ligne

Derrick White : 49,1% au tir, 41,6% à 3-points et 89,2% sur la ligne

Karl-Anthony Towns : 50,9% au tir, 41,3% à 3-points et 89,5% sur la ligne

Stephen Curry : 45,3% au tir, 40,9% à 3-points et 93,1% sur la ligne

Tyrese Haliburton : 50% au tir, 40,6% à 3-points et 85,6% sur la ligne

Naz Reid : 50,2% au tir, 39,7% à 3-points et 91,3% sur la ligne

Quelques lancers par ci, un peu de 3-points par là ou encore un petit manque d’adresse global. Tous peuvent atteindre le club des 50-40-90 en fin de saison. Curry et Durant en font déjà partie mais pour le reste ça serait une grande première. Karl-Anthony Towns semble bien parti pour les rejoindre comme le toujours si propre Derrick White ou encore un Kawhi Leonard de retour à son meilleur niveau cette saison.