Kevin Durant rêve d’un futur rôle chez les Seattle SuperSonics

Évoluant toujours à un niveau all-time à 35 ans, Kevin Durant ne s’est pas encore décidé sur ce qu’il fera après sa carrière de joueur NBA. Mais il y a clairement un domaine dans lequel il aimerait s’investir : reconstruire les Sonics quand la franchise de Seattle reviendra dans la Grande Ligue.

Les Seattle SuperSonics ont disparu des radars en 2008 – un an après l’arrivée de Kevin Durant en NBA – avec le déménagement de la franchise à Oklahoma City. Depuis, on attend avec impatience le retour de cette équipe marquante des années 1970 et 1990, et pas qu’à Seattle. Normalement c’est pour bientôt, la Cité émeraude faisant partie des deux marchés (avec Las Vegas) qui devraient recevoir une franchise lors de la prochaine expansion de la NBA.

Kevin Durant garde un œil attentif sur le dossier, lui qui a pu ressentir la passion que la ville de Seattle possède pour la balle orange lors de son court passage aux Sonics en 2007-08.

“Cette franchise représente une marque mythique à l’intérieur de la NBA. C’est une terre de basket qui a besoin de l’influence d’une équipe NBA pour continuer d’inspirer la ville et produire de nouveaux joueurs de basket.”

KD a carrément indiqué à son manager Rich Kleiman qu’il comptait bien s’impliquer dans la franchise des Sonics si l’occasion se présente à l’avenir.

"To help run the team… that's a dream come true. That's probably one of the only things that I would really lock in like I was playing again."

Kevin Durant on possibly getting involved with the Seattle SuperSonics post retirement.

“C’est une franchise dans laquelle j’ai joué, j’ai de la fierté envers elle. Je pense qu’ils reviendront (les Sonics, ndlr.) à travers l’expansion de la Ligue. Aider à guider l’équipe pour son retour dans la Ligue, j’adorerais faire ça. Ce serait un rêve. C’est probablement l’une des seules choses où je serais prêt à m’investir autant qu’en tant que joueur.”

Si Durant n’a passé que sa campagne rookie à Seattle, il garde un vrai attachement pour cette ville qui respire le basket comme lui. Cette passion commune pourrait faire revenir KD à l’endroit où son aventure NBA a commencé, et ce serait une belle manière de boucler la boucle. Kevin Durant garde en plus une belle cote de popularité dans l’esprit des fans de basket de Seattle, comme il a pu le ressentir lors de son retour pour un match de pré-saison en 2018 avec les Warriors.

Kevin Durant wearing a Shawn Kemp #Sonics jersey for introductions at Key Arena as Kings-Warriors gives Seattle fans their first NBA action of any kind since their team left for OKC a decade ago.

Kevin Durant et les Seattle SuperSonics, ça ressemble au mariage parfait. Pourvu que cette franchise revienne le plus vite possible en NBA, car elle ne manque pas uniquement à KD. Elle nous manque aussi.

