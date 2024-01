Il y a un an jour pour jour, Donovan Mitchell rentrait dans la caste des joueurs capables de mettre plus de 70 points en un match NBA. Il y a un an jour pour jour, “Spida” tissait l’une de ses plus belles toiles.

Damian Lillard n’a pas voulu laisser la lumière à Donovan Mitchell bien longtemps. En inscrivant 71 points face aux Houston Rockets le 27 février, l’horloger le plus stylé de la NBA avait égalé le record de points de la saison que détenait jusqu’alors l’arrière des Cavaliers. Car ce soir du 2 janvier 2023, “Spida” avait prouvé, face à Chicago, que Cleveland avait fait le bon choix en l’attirant à l’intersaison ; prouvé également qu’il était bien l’un des meilleurs postes 2 de la planète.

Le basket-ball paraît facile lorsqu’il est pratiqué par un esthète athlétique et adroit réalisant l’un des meilleurs matchs de sa carrière, d’autant plus lorsqu’il évolue face aux Chicago Bulls. Il y a un an, Donovan Mitchell était rentré complètement dans la zone pour offrir à Alex Caruso et Ayo Dosunmu l’un des plus gros bouillons de leurs carrières.

Pourtant, à la mi-temps, Spida n’avait inscrit que 16 points à 5/10 au tir. Des statistiques plus qu’honorables, mais qui ne permettaient pas de prévoir le moins du monde l’ouragan qui allait débarquer sur le parquet du Rocket Mortgage Fieldhouse lors du deuxième acte.

Des drives, des drives et encore des drives. On ne parle pas la du dernier 18 trous de Rory McIlroy ou bien d’une zone commerciale pleine de fast-food, mais bien de la tactique employée par Donovan Mitchell pour essorer et faire craquer la défense de Chicago en deuxième mi-temps. En 24 minutes sur le terrain, l’araignée la plus dangereuse de l’Ohio a inscrit 42 points à 13/20 au tir, 1/5 de loin et 15/18 aux lancers en mettant les deux défenseurs extérieurs des Bulls cités plus haut en foul trouble dès le troisième quart-temps. De surcroît lorsqu’à trois secondes de la fin, les Cavs sont encore menés de deux points et que l’arrière se trouve sur la ligne des lancers, il parvient à manquer (en faisant exprès) son essai, à gratter le rebond offensif et à envoyer les deux équipes en prolongation sur un lay-up décisif.

DONOVAN MITCHELL QUI FAIT UNE DONCIC AUX LANCERS ET ÉGALISE !!! 😱😱😱😱pic.twitter.com/TP9VoER54I

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 3, 2023

Et l’Overtime sera un massacre. Spida ne manquera pas un tir, inscrira 13 des 15 points de son équipe, en privilégiant cette fois le tir à longue distance, et remportera, presque tout seul, cette rencontre importante dans la course aux Playoffs.

La ligne statistique finale du garçon ? 71 points, 8 rebonds et 11 passes à 22/34 au tir, 7/15 de loin et 20/25 aux lancers. Pas loin d’un triple-double à plus de 70 points. Tout simplement l’une des meilleures performances individuelles de tous les temps.

Source texte : Basketball Reference