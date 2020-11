Les highlights de Tyler Herro lors de la March Madness 2019 : déjà à l’université, il plantait des game winners

Auteur de superbes Playoffs avec le Heat et déjà réputé pour ses shoots dans le clutch, Tyler Herro est le genre de joueur qui raffole des grands moments. Mais ceux qui le suivaient à l’université n’ont probablement pas été surpris par ses exploits avec Miami.

Car lors de la March Madness 2019, Tyler Herro a justement joué les héros. Son principal fait d’armes, c’était lors de la demi-finale régionale opposant Kentucky à Houston, durant laquelle le freshman a non seulement inscrit 19 points mais où il a surtout sorti un 3-points monumental pour permettre aux Wildcats de continuer l’aventure. 58-57 pour Houston à 30 secondes du buzzer final, Tyler qui dégaine du parking, bang ! La folie de mars résumée en une action. « Il ne m’a pas écouté. Quand il a reçu le ballon, j’ai dit, ‘Pénètre, pénètre’. Il a tiré. Et puis j’ai dit, ‘Bon shoot Tyler' », avouera son coach John Calipari après la rencontre. La confiance et le culot de Tyler Herro ont fait la différence, déjà. Malheureusement pour lui et ses copains (P.J. Washington, Keldon Johnson…), les Wildcats s’inclineront au stade de l’Elite Eight face à l’université d’Auburn, en prolongation, avec un Herro particulièrement dans le dur (7 points à 3/11 au tir). Cette fois-ci, pas de gros shoot dans le clutch et donc la déception au bout, mais cette expérience douloureuse l’aidera à l’avenir.

Planter de loin dans les dernières secondes d’un match de basket, Tyler Herro a ça dans le sang. On a tous pu le découvrir cette saison en NBA, et il représente aujourd’hui l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs de la Grande Ligue.