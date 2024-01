Débarqué de Toronto avant-hier dans un transfert ayant également envoyé RJ Barrett et Immanuel Quickley au Canada, OG Anunoby a joué son premier match avec les Knicks ce soir, son premier match en carrière avec un autre jersey que celui des Dinos. Et ça, ça valait bien un gros focus maison !

OG will wear 8️⃣ pic.twitter.com/nUL4rGvoJP

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) January 1, 2024

Premier quart-temps

Drive et passe pour Isaiah Hartenstein qui décale Julius Randle à 3-points, bang bang

Occupé à défendre Anthony Edwards, on s’y attendait

File une patate chaude à Jalen Brunson avant le buzzer des 24, pas sympa

Premier tir, à 3-points, dans le corner, ficelle !

Rebond offensif mais croque tout seul dessous

Drive intéressant depuis l’aile mais demi-tour devant Rudy Gobert, tu m’étonnes

Remplacé par Josh Hart à 5,18

Rentre pour Julius Randle à 1,12

Empêche un alley-oop pour Rudy Gobert

Tir à 3-points loupé

Très bonne passe pour Josh Hart au buzzer des 24

Stats après un quart-temps : 3 points à 1/3 au tir dont 1/2 du parking, 1 rebond, 1 passe et 1 steal en 8 minutes

OG Anunoby with his first basket as a Knick 🔥pic.twitter.com/mPBRojl7tt

— ClutchPoints (@ClutchPoints) January 1, 2024

Look at the help defense from OG Anunoby pic.twitter.com/KxwrgDs2CQ

— Steve Jones Jr. (@stevejones20) January 1, 2024

Second quart-temps

Prend KAT en sandwich avec Precious Achiuwa, la poutine à la sauce new-yorkaise

Belle défense sur Karl-Anthony Towns, derrière ça court et ça finit par un trois de Josh Hart

Stat intéressante : 24-12 Knicks depuis son retour sur le parquet, ouais on est des fanboys

Encore une grosse déf sur le KAT, mais cette fois-ci c’est sanctionné

Rebond offensif et passe sur une coupe de Quentin Grimes, deux lancers

Tomar bien énergique sur une – nouvelle – deuxième chance des Knicks

Encore une belle coupe, encore une belle relation avec Donte DiVincenzo

Tir à 3-points raté à 45 degrés

Rebond sur un loupé d’Edwards, coast-to-coast et passe un peu chanceuse pour Randle

Sort à 4 secondes de la mi-temps pour ne pas prendre sa deuxième faute

Les stats d’OG à la mi-temps : 7 points à 3/6 au tir dont 1/3 du parking, 4 rebonds, 1 passe et 1 steal en 20 minutes

Donte DiVincenzo finds OG Anunoby for the SLAM 😤pic.twitter.com/5omHf1L8Hs

— ClutchPoints (@ClutchPoints) January 1, 2024

Troisième quart-temps

Belle finition en contre-attaque, ça court, ça saute et ça dunke

Encore à la finition après une superbe passe de Jalen Brunson, ça commence à être pas mal là

Petit +/- à +23, là aussi ça commence à faire, le Madison semble apprécier

Rebond offensif sur un lancer raté

Ballon perdu sur une glissade, Mario avait laissé une peau de banane

Belle dissuasion sur Kyle Anderson, rebond sur un shoot raté juste derrière

MONSIEUR OG DANS SON CORNER FAVORI, BANG BANG BANG

Faute sur Jaden McDaniels et sortie sous les applauses

Ses stats après trois quarts-temps : 14 points à 6/9 au tir dont 2/4 du parking de la salle de crossfit, 6 rebonds, 1 passe et 1 steal en 27 minutes

OG Anunoby THROWS it down 😤pic.twitter.com/E54H52uwQy

— Knicks Nation (@KnicksNationCP) January 1, 2024

Vous pensez que ça lui fait plaisir, à Jalen Brunson, d’avoir une option fiable dans le corner quand t’as 2-3 mecs qui viennent le surplomber dans la raquette ? pic.twitter.com/PVHfgsowgg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 1, 2024

Quatrième quart-temps

Retour sur le terrain pour finir le travail

Shoot difficile au buzzer des 24, in and out

MONSIEUR OG DANS SON CORNER FAVORI, AU MEILLEUR DES MOMENTS

Belle présence défensive sur une coupe de Rudy Gobert, bien aidé par le blockinator Isaiah Hartenstein

Défense SOLIDE sur Anthony Edwards, poussé au marcher

Pousse encore Anthony Edwards à la perte de balle

Cinquième faute, à un moment donné il faut bien payer les efforts

Shoot à 3-points raté, vous ne devinerez jamais d’où il l’a pris

Sixième faute à 4,12 de la fin du match, fin de soirée un peu frustrante mais sauvée par la victoire des Knicks !

Les stats finales d’OG pour cette première : 17 points à 7/12 au tir dont 3/6 du parking, 6 rebonds, 1 passe et 1 steal en 35 minutes

Why the the Knicks traded for OG Anunoby in one clip. pic.twitter.com/0N7OM03o3t

— KnicksNation (@KnicksNation) January 1, 2024

Voilà pour cette première du nouveau chien de garde préféré du Madison Square Garden. Jalen Brunson a battu son record en carrière à la passe mais il a dévissé, Julius Randle était en mode MVP, les Knicks ont battu la meilleure équipe de l’Ouest. Mais la vraie belle nouvelle pour New York c’est bien la présence désormais d’un two-way player qui mettra ses tirs tout en défendant chaque soir sur le plus gros attaquant adverse !