Qui dit nouvelle année dit nouvelles tendances, en NBA notamment. L’info la plus importante en ce 1er janvier ? Les Celtics de Boston ont toujours la cote chez les bookmakers.

Si une bonne partie des humains ayant eu l’envie et/ou les moyens de le faire ont fêté hier le réveillon en s’envoyant quelques bonnes quilles et autres petits fours, certains ont préféré taffer cotes et tendances pour 2024. Et ça donne donc ceci :

Updated NBA title outlook entering 2024, per @FDSportsbook: pic.twitter.com/hBUmM3tV0G

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 1, 2024



Ce qu’il faut retenir ? C’est donc que les Celtics restent les favoris des bookmakers et qu’ils ont même mis une petite vitesse aux Bucks, dépassés pour leur part par des Nuggets actuellement sûrs de leur force dans leur quête de back-to-back. Concernant l’évolution des cotes depuis la pré-saison, on constate également que les Clippers, les Sixers, les Wolves et le Thunder dégagent pas mal de confiance, alors qu’à l’inverse les Suns, les Lakers et surtout les Warriors ont sacrément chuté.

Les mauvais résultats des Grizzlies ont refroidi les parieurs, ceux plutôt bons des Rockets rassurent ces derniers, alors que les Spurs, les Hornets, le Jazz, les Pistons, les Wizards et les Blazers sont évidemment dans le Grupetto.

Voilà pour les dernières odds version happy new year, on vous laisse en prendre connaissance si toutefois vous faites partie de la Team Parieurs !