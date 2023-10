Payton Pritchard prolongé pour 4 ans et 30 millions par les Celtics

Petite Woj Bomb du dimanche soir, mais alors une bombinette, rien de plus. Alors qu’il semblait un temps sorti du projet à Boston, Payton Pritchard a finalement été prolongé par les Celtics. Mais si le deal a le mérite de mettre le clan PP à l’abri, rien n’indique que ce dernier s’inscrit forcément dans la durée avec les C’s.

30 millions sur 4 ans, un contrat facilement… transférable.

Mais avant d’imaginer la suite, parlons du présent. Même s’il sort d’une saison compliquée (plus faible temps de jeu en carrière), Payton Pritchard semble avoir retrouvé grâce, pour l’instant, aux yeux du staff des C’s. Il devrait même être le principal back-up de Jrue Holiday cette saison, après les départs à la mène de Malcolm Brogdon et Marcus Smart.

Payton Pritchard prolongé à Boston, à voir combien de temps la relation dure car le deal rend PP facilement tradable. On verra si c’est le backup meneur d’une équipe championne, si ça le fait pas à mi-saison faudra faire les valises. https://t.co/C33abJPsRg

Vrai sniper et capable également d’être un joueur polyvalent, Pritchard avait terminé la dernière saison régulière sur un carton mémorable (30/14/11 et neuf paniers primés) mais le nouvel échec des Celtics et une apparente fin de parcours pour le joueur à Boston avaient plutôt dirigé nos regards vers un potentiel départ. Il n’en est donc rien, et c’est donc avec son maillot vert de toujours que le meneur drafté en 2020 tentera de prouver en 2023-24. En tout cas au moins jusqu’à… la trade deadline.