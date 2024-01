Seulement deux matchs la nuit dernière, vous savez ce que ça veut dire : 14 matchs au programme et une sacrée cuvée pour ce soir. Eh ouais c’est ça le cycle de la NBA, des nuits avec peu de matchs, des nuits avec beaucoup de matchs. Le point commun ? C’est la nuit donc on envoie… le programme de la nuit.

Le programme de la nuit :

1h : Celtics – Jazz

1h : Pacers – Hawks

1h30 : Nets – Thunder

1h30 : Cavaliers – Wizards

1h30 : Sixers – Knicks

2h : Bulls – Hornets

2h : Rockets – Wolves

2h : Pelicans – Clippers

2h30 : Mavericks – Blazers

3h : Nuggets – Magic

3h : Suns – Heat

4h : Warriors – Pistons

4h : Lakers – Grizzlies

4h : Kings – Raptors

Les matchs à ne pas rater : Sixers – Knicks et Lakers – Grizzlies

Les Knicks se déplacent à Philadelphie à 1h30 du mat’ pour un affrontement entre équipes sérieuses de la Conférence Est. Julius Randle est absolument bouillant depuis une semaine et voudra confirmer cette forme olympique face aux Sixers du grand, de l’immense… Nico Batum. Plus sérieusement, on a là un match entre deux des meilleurs duos de la Ligue sur ces 30 premiers matchs. Jalen Brunson et Julius Randle (en compagnie d’OG Anunoby désormais) vont se déplacer chez Tyrese Maxey et Joel Embiid. Le favori actuel au titre de MVP voudra protéger ses terres et Isaiah Hartenstein va devoir bien, mais alors bien s’échauffer s’il ne veut pas prendre 40 puntos et 5 fautes sur la tronche en 23 minutes. Le tarif habituel que voulez-vous.

Lakers – Grizzlies, c’est la revanche du premier tour de Playoffs de l’an dernier. Une série de Playoffs qui avait vu les Angelinos, 7è de Conférence à l’époque, taper les Grizz d’un Ja Morant blessé à la main dès le premier match. Cette fois, Ja Morant est bien là, et en pleine forme. La bête blessée, ce sont plutôt les Lakers qui sont dans une très mauvaise passe depuis le In-Season Tournament. Le vestiaire se porte mal et Darvin Ham est sur un siège éjectable. Mais ça, comme dirait ce bon vieux Claude, “M’en bats les c*uilles” et on imagine bien que les Grizzlies n’auront aucune empathie pour leur bourreau des Playoffs. Rendez-vous à 4h du matin pour le match et à 6h31 pour – potentiellement – le renvoi du coach des Lakers…

Mais aussi…

Après une défaite rageante face à OKC, les Celtics voudront se rattraper à la maison face au Jazz très en forme en ce moment.

Duel entre deux des meilleurs meneurs et deux des pires défenses de la ligue à Indiana. Amateur des années 2000, ne regardez pas le score…

Les Wizards en ont pris 40 à Cleveland… allez c’est mieux de prendre deux fois 40 points que 40 fois deux points.

Minnesota se déplace à Houston (2h) pour un duel très excitant.

Gros match à l’Ouest entre Clippers et Pelicans (2h), le duel entre les ailes va être très intéressant à suivre sans mauvais jeu de mots.

Doncic face aux Blazers… préparez votre TTFL. (Attention quand même à la bulle, il est incertain…).

La défense du Magic va devoir résister à un Jokic en grande forme qui ne rate plus un shoot.

Les Suns reçoivent le Heat dans un match qui va être chaud bouillant (vous l’avez ?).

Attention, Alec Burks aime bien ses ex et pourrait jouer un mauvais tour aux Warriors. Non on déconne… mais imagine quand même.

Les nouveaux Raptors d’Immanuel Quickley et R.J. Barrett auront un gros test face aux Kings à 4h.

Les Français de la nuit

Bilal Coulibaly va devoir empêcher un massacre contre les Cavaliers.

Nico Batum va peut-être défendre sur Julius Randle, rien que ça.

On espère un blowout entre les Knicks et les Sixers pour qu’Evan puisse se montrer.

Rudy Gobert va se frotter à Sengun dans une match-up très intéressante.

Killian Hayes face au backcourt des Warriors… J’espère que t’as une bonne VMA Killian.

Rayan Rupert a été rappelé de la G League par les Blazers ce vendredi, pour fouler le parquet de Dallas ?

Et en G League