Chris Paul s’est blessé à la main gauche face aux Detroit Pistons

Chris Paul a quitté ses coéquipiers au cours du troisième quart-temps de la rencontre face aux Detroit Pistons. Dans une lutte au rebond face à Jaden Ivey, le meneur des Warriors s’est fait mal à la main gauche.

Avant sa blessure au milieu du troisième quart-temps, Chris Paul était le joueur des Warriors qui avait passé le plus de temps sur le terrain face aux Detroit Pistons. À 38 ans, le meneur a un rôle considérable à Golden State et une absence de longue date n’arrangerait pas une équipe déjà en grande difficulté cette saison.

Après un shoot longue-distance, Chris Paul s’en est allé à la bataille au rebond et est tombé sur un os du nom de Jaden Ivey. Le meneur des Warriors a perdu le duel et s’est fait mal sur le contact entre les deux hommes.

Chris Paul went to the locker room after appearing to injure his hand on this play pic.twitter.com/phKrunsV9s

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) January 6, 2024

La franchise californienne a annoncé, presque dans la foulée, que CP3 ne reviendrait pas dans la rencontre, la quittant ainsi avec 8 points, 6 rebonds et 4 passes décisives.

Chris Paul (left hand) will not return to tonight’s game.

— Warriors PR (@WarriorsPR) January 6, 2024

Les Warriors se sont finalement imposés 113-109 face à leurs adversaires du soir grâce à un money-time XXL de Stephen Curry. Une victoire au contenu peu rassurant face au bonnet d’âne de la NBA cette saison.