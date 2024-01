Surprise dans le Colorado ! Le Orlando Magic s’est imposé 122 à 120 dans la salle des Denver Nuggets. Les champions en titre, fatigués après leur victoire d’hier face à Golden State, ont subi la loi de Paolo Banchero auteur d’un gros triple-double.

Les Denver Nuggets disputaient cette nuit le deuxième match d’un back-to-back intense en émotion. Après la folle victoire hier face aux Warriors, les champions en titre n’ont pas eu les ressources mentales et physiques pour réaliser un deuxième money-time du même calibre face au Orlando Magic. Les Floridiens ont su en profiter et repartent du Colorado avec une victoire bien méritée en poche.

Pourtant, Jamahl Mosley savait qu’il allait devoir bricoler ce soir pour tenter de tenir la dragée haute à Nikola Jokic et ses coéquipiers. Wendell Carter Jr et Markelle Fultz n’étaient toujours pas de retour et Gary Harris, Goga Bitadze et Franz Wagner les rejoignaient à l’infirmerie. Les choses ne sont pas allées en s’arrangeant après la sortie d’Anthony Black après moins de cinq minutes de jeu. Il faudrait peut-être songer à changer le staff médical du côté d’Orlando.

Toujours est-il que Paolo Banchero devait donc prendre les choses en main et l’ailier-fort l’a fait de la meilleure des manières. Agressif et collectif, il n’a jamais cessé d’exercer de la pression sur la défense de Michael Malone, ce dernier ne trouvant jamais la solution pour l’arrêter. 32 points, 10 rebonds et 11 passes décisives plus tard, l’Américano-Italien avait fait sa part du travail et bien plus.

Bien épaulé par Jalen Suggs (27 points), Cole Anthony (23 points) et Mo Wagner (19 points, 11 rebonds), le franchise player du Magic peut également remercier la gestion catastrophique de Denver dans le money-time. Les Nuggets ont eu par deux fois l’occasion de remporter la rencontre. Sur la première Kentavious Caldwell-Pope a perdu le ballon de manière inexplicable, ce qui a envoyé, lors de la contre-attaque suivante, Banchero sur la ligne des lancers. Sur la deuxième, Jamal Murray est parti en héros-ball et n’a pas su se créer un bon shoot scellant ainsi la défaite de son équipe.

Après le buzzer-beater incroyable réussi hier par Nikola Jokic, on aurait pu croire que ce genre de ballons allait lui revenir, mais ce ne fut pas le cas et les champions en titre peuvent s’en mordre les doigts.

Victoire très importante pour Orlando dans une période un petit peu plus compliquée (6 défaites lors de leurs 10 derniers matchs). Les Floridiens tenteront de la confirmer dès dimanche soir face à Atlanta.