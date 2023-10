Champions NBA en 2022, les Warriors n’ont pas su protéger leur titre l’an passé. Après une intersaison marquée par plusieurs mouvements, les Dubs entendent bien revenir sur le haut de l’affiche. Que leur manque-t-il pour y arriver ?

Une santé de fer et éviter les coups du sort

C’est peut-être le premier élément auquel on pense avec ces Warriors 2023-24. Il faut dire que depuis les Finales 2019, les Dubs ont rarement été épargnés niveau infirmerie. L’an passé encore, Stephen Curry n’a joué que 56 matchs. La saison d’Andrew Wiggins a elle été perturbée par des blessures avant d’aller au chevet de son père pendant plusieurs semaines. L’ailier n’a ainsi disputé que.. 37 matchs au total.

Compliqué de trouver une continuité quand la plupart des tauliers ne peut pas jouer régulièrement ensemble et Steve Kerr a dû bricoler à plus d’une reprise. Cette saison encore, on va surveiller l’état de santé des uns et des autres et l’arrivée de Chris Paul ne va pas nous rassurer de côté-là. Le carnet de santé du Point God s’épaissit beaucoup avec les années et il a plusieurs fois fait défaut en Playoffs à cause d’un bobo de dernière minute. Les Warriors ont fait le choix de miser sur du vétéran cet été et on sait les risques que ça peut entrainer niveau santé. Premier objectif pour les Dubs : arriver en Playoffs avec tout le monde sur deux jambes. Cela commence mal, Draymond Green ratera le début de saison des siens à cause de sa cheville.

Les Warriors ne doivent pas être allergiques aux voyages loin du Chase Center

Seulement 11 victoires pour 30 défaites… Voilà le bilan des Warriors dès qu’ils jouaient à l’extérieur l’an passé. Si séduisants dans leur antre, les Dubs perdaient totalement leur moyen au moindre déplacement. À titre de comparaison, c’est le 4ème pire bilan de la NBA en 2022-23 à l’extérieur. Seuls les Pistons, les Rockets et les Spurs ont fait moins bien. Pas vraiment le genre de phrase qu’on est censé prononcer quand on parle d’une équipe qui vise le titre..

Impossible de viser la victoire finale sans un peu plus de solidité à l’extérieur et Golden State va devoir trouver les ressources physiques et mentales pour essayer de briser cette mauvaise dynamique loin de San Francisco.

Un Klay Thompson un peu vintage

Presque 22 points de moyenne, plus de 41% de loin. Si on reste juste sur les chiffres, le Klay Thompson de 2023 ressemble pas mal à celui de 2017 ou 2018. Toutefois, c’est loin d’être le cas…

Sur courant alternatif, le Splash Bro est capable du meilleur comme du pire. On peut le voir planter 42 points à 8/10 de loin un soir et 8 points à 3/17 le surlendemain. L’adresse, ça va ça vient mais on sent quand même que c’est compliqué pour Klay d’enchainer vraiment les perfs avec régularité. En outre, ses derniers Playoffs ont été assez fades avec une série très compliquée face aux Lakers.

Le Klay Thompson de l’âge d’or des Warriors aurait pu contrebalancer un manque d’efficacité avec une solidité défensive mais le quadruple champion NBA n’est plus que l’ombre du défenseur tenace qu’il était autrefois. Il rendra encore des services de ce côté du terrain mais on attend surtout de lui qu’il soit un lieutenant fiable pour un Stephen Curry trop isolé au scoring ces derniers mois. Peut-être que la recherche de son dernier gros contrat le motivera à retrouver son meilleur niveau.

Un banc qui répond présent chez les Warriors ?

Impossible de devenir champion NBA sans un banc qui apporte sa pierre à l’édifice. On l’a encore vu au printemps dernier avec les Nuggets et l’apport des Bruce Brown, Christian Braun ou encore Jeff Green. Il faut des soldats en second unit pour soulager les stars et jouer les facteurs X.

Dans le passé, les Warriors ont souvent su trouver les bons profils pour ce rôle. Shaun Livingston, Andre Iguodala, David West, plus récemment Jordan Poole ou encore Gary Payton II. Il faut des mecs prêts à step up au moment où on en a besoin et le banc des Dubs va devoir prouver qu’il peut assurer.

Le départ de Jordan Poole risque d’être compliqué à compenser et on attend notamment une progression de la part des jeunes, Kuminga et Moody notamment. GPII apportera sa défense et sa combativité et on attend de voir l’impact des vétérans récupérés à l’intersaison (Saric, Joseph, Gay). Cela manque sans doute d’un vrai taulier pour prendre le lead et c’est pourquoi il serait sans doute judicieux que Steve Kerr fasse passer Chris Paul en chef de second unit au retour de blessure de Draymond Green.