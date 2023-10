Quel rôle pour Chris Paul aux Warriors ?

Après la sacoche de Draymond Green dans la tête de Jordan Poole, la cohésion des Warriors s’est inévitablement détériorée. Poole a certes eu le joli contrat qu’il voulait en guise de compensation, mais ça n’a pas empêché Mike Dunleavy Jr. de faire le ménage dans son vestiaire dès sa prise de fonction pour, notamment, ramener Chris Paul à San Francisco.

Une arrivée à laquelle on ne s’attendait pas forcément lorsqu’on connait le passif de CP3 avec la franchise de Golden State. Il faut dire que les Warriors avaient un peu le couteau sous la gorge avec cette altercation de vestiaire : un trade devenait peu à peu obligatoire pour éclaircir une cohésion de groupe, nécessaire pour aller loin en Playoffs. C’est en cela que Chris Paul a débarqué de Washington pour prendre la place de Jordan Poole. Alors peut-être que la contrepartie n’est pas forcément la meilleure pour Golden State, dans l’obligation de reconstruire tout de suite. Mais ce qui est certain pour Steve Kerr, c’est qu’il aura à sa disposition un joueur expérimenté qui s’intégrera facilement à la culture de la franchise. Mais quel rôle Chris Paul peut-il réellement tenir au sein de cet effectif ?

Que vaut le Chris Paul de 2023 ?

CP3 est l’un des joueurs les plus emblématiques des dernières décennies. Ce qui fait qu’on se demande logiquement à quel point il peut impacter la décennie… actuelle : déjà 38 ans pour le meneur qui entame sa 19è saison NBA. Mais même si le kilométrage peut faire peur avec Chris Paul, on reste tout de même sur un organisateur de très haut niveau malgré l’âge. Un gars capable de diriger une attaque à la baguette en faisant l’intermédiaire parfait entre Steve Kerr et le terrain. Son QI basket de zinzin ne pourra que s’incorporer aux schémas offensifs si particuliers des Warriors. Le playmaking ne risque donc pas de manquer !

Mais la question reste en suspend. À quel niveau CP3 est aujourd’hui ? Si on commence à regarder les chiffres, on s’aperçoit que le déclin de Chris Paul a réellement commencé l’année dernière. Son efficacité au scoring est pour la première fois de sa carrière en dessous de la moyenne de la ligue (-5%, alors que le meneur nous avait habitué à des +6, +7, +8, voire des +12% durant sa carrière). Son shoot à mi-distance n’est plus aussi létal que dans le passé, et sa défense a également perdu en solidité.

Autant dire qu’hormis son playmaking, son shoot mid-range qui reste intéressant, et son expérience d’organisation pour gérer le tempo de l’attaque, Chris Paul n’est plus vraiment le joueur de basket qu’il était au cours de sa carrière. Ce qui fait que sa place de titulaire peut rapidement être remise en cause, d’autant plus lorsqu’on arrive dans un effectif des Warriors déjà bien ciselé dans l’organisation du jeu.

Meneur titulaire ou joker en sortie de banc ?

Est-ce que CP3 peut réellement prendre la place d’un joueur du cinq classique avec lequel les Warriors ont été champion en 2022 ? Stephen Curry – Klay Thompson – Andrew Wiggins – Draymond Green – Kevon Looney… difficile de sortir un de ces gars du moule. On sait tout de même que Steve Kerr aime jouer avec plus de spacing en laissant seulement Draymond comme intérieur sur le terrain, et il y a donc de quoi imaginer un Kevon Looney sur le banc avec un décalage de tout le monde pour laisser CP3 composer à la mène.

Mais est-ce réellement intéressant de faire starter Chris Paul pour Golden State ? Certes CP3 apporte une menace au scoring supplémentaire, du parking comme dans la raquette, mais est-ce que ce sont des choses qui peuvent compenser sa défense limite ou la sortie de Kevon au rebond par exemple ? Ce qu’il faut bien comprendre avec cette équipe, c’est que Draymond Green s’occupe déjà plutôt bien d’initier le jeu balle en main au sein du système Warriors. Certes il n’a pas la propreté de Chris Paul (beaucoup plus de pertes de balle), ni sa qualité de passe d’un niveau supérieur, mais il peut tout de même être à la baguette de façon tout à fait satisfaisante. C’est ce qui fait que la présence de Chris Paul fait un peu doublon avec celle de Draymond Green, en termes de rôle.

Ce qui reste intéressant en revanche, c’est que Steve Kerr dispose de plusieurs porteurs de balle de haut niveau et qu’il pourra aligner une différence de joueurs sur le parquet pour varier ses options. Si Draymond joue avec Chris Paul par exemple, on peut penser que l’on verra plus de pick-and-roll par exemple pour utiliser Draymond Green différemment en attaque, dans un rôle d’intérieur connecteur en milieu de chaîne. Mais ce qui est sûr, c’est que la défense élite de Draymond Green est infiniment supérieure aux qualités vieillissantes de Chris Paul en attaque : on peut se passer des qualités du meneur en se contentant de celles de Green, pour conserver sa défense irremplaçable.

C’est en cela qu’un rôle en sortie de banc serait peut-être la bonne carte à jouer pour Steve Kerr. Avoir un daron de 38 balais qui gueule sur les jeunes de la rotation, ça peut avoir un rendement tout aussi intéressant, si ce n’est plus, que de changer le cinq de départ déjà bien en place à Golden State.

On fait confiance à Steve Kerr pour bricoler au cours de la saison en arrivant fin prêt pour les Playoffs. Toutes les solutions risquent d’être testées au cours des 82 prochains matchs officiels des Warriors. On a d’ailleurs vu les premiers tests en pré-saison en tant que titulaire. Mais est-ce que cela sera suffisant défensivement ?