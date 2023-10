Cela peut sembler un détail, mais c’est en fait un énorme chantier qui attend les Warriors avec ces deux dossiers. Klay Thompson et Steve Kerr entament leur dernière année de contrat et il faudra prendre une décision les concernant dans les mois à venir.

Ce sont les priorités de la franchise selon son GM Mike Dunleavy Jr., qui souhaite poursuivre avec deux grands artisans de cette dynastie qui s’est construire dans l’Etat Doré. Mais il faut tout de même régler officiellement et administrativement ces deux dossiers pour poursuivre plus sereinement. Le coach et son arrière ont une volonté commune, celle de continuer à Golden State. Mais pour l’heure, rien n’est encore acté et rien ne dit que ce sera entériné rapidement, les deux hommes n’étant pas inconfortables avec l’idée d’avancer “à vue”.

“Ils veulent tous les deux continuer ici. Ils y sont pour beaucoup dans tout ce que l’on a fait ici. Klay peut toujours contribuer sur le terrain, et Steve est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur coach en NBA.” – Mike Dunleavy Jr.

Le CEO Joe Lacob aurait donné deux mois à son manager général pour s’assurer qu’il n’y ait pas de tensions dans l’effectif alors que le Splash Bro et l’entraîneur entrent dans leur dernière année de contrat. Le beef entre Kevin Durant et Draymond Green lors de la saison 2018-19 est encore dans toutes les têtes. Le second ayant pas mal invectivé le premier sur la façon dont s’est déroulée sa venue à GS (qu’il a lui-même orchestrée en partie, rappelons-le). Il lui aurait également dit qu’il attirait trop l’attention sur lui et sa potentielle prolongation, et surtout que les Warriors avaient déjà gagné sans lui, et donc qu’ils n’avaient pas besoin de ses services et qu’il pouvait partir à l’issue de la saison (NDLR : KD avait une player option dans son contrat pour la saison 2019-20).

Cet incident porte à l’époque un sérieux coup à la dynastie des potes de Steph Curry. Les Warriors ne réalisent pas le three-peat et perdent face aux Raptors lors des Finales NBA 2019. Kevin Durant se rompt le tendon d’Achille lors du Game 5 et ne prolonge pas son contrat dans la Baie, il rejoint les Nets qui mettent le pactole sur lui malgré sa saison blanche à venir. Finalement, les Warriors ont tout de même remporté un nouveau titre en 2022, mais ont navigué en eaux troubles lors de la saison qui a suivi le départ de KD, la faute à des blessures et à un groupe fracturé. Hors de question de revivre une telle période donc, et pour cela, il faut être fixé au plus vite à GS.

“C’est une priorité pour nous de prolonger ces gars. On verra comment ça se passe. Evidemment, il y a l’aspect financier et il faut qu’ils veuillent encore être là. On les adore et on espère évidemment trouver un arrangement.” – Mike Dunleavy Jr.

La question financière, parlons-en. Le marché des coachs a pris un sacré coup de fouet après la prolongation de Gregg Popovich chez les Spurs pour 80 millions sur 5 ans, le tout à 74 ans, pour chapeauter Victor Wembanyama. Mais aussi la signature de Monty Williams chez les Pistons pour un contrat de 6 ans et 78 millions de dollars, mais avec deux années en option qui peuvent faire de ce deal une opération à six chiffres. Ce qui peut potentiellement refroidir les ardeurs de Joe Lacob vis-à-vis de Steve Kerr qui peut légitimement demander un tel montant. Klay Thompson touche quant à lui encore 43 millions de dollars cette saison, à 33 ans, et nul doute que le tarif que veulent mettre les Warriors ne sera pas aussi élevé pour un joueur qui a connu deux saisons blanches en carrière et dont le déclin semble inéluctablement débuter. En tout cas, le fiston de Mychal, comme son coach a déjà sa réponse bien arrêtée.

“Je ne veux aller nulle part ailleurs. Jouer pour une seule franchise ? C’est tellement rare de nos jours, quel que soit le sport […] J’ai beaucoup de chance de faire partie de cette franchise et je ne me vois pas jouer sous un autre maillot.” – Klay Thompson

“Je me sens très bien. Je veux être ici et tout le monde veut que je sois là. Je ne suis pas stressé à propos de ça, je suis capable de coacher, prolongé ou non. Mais je m’attends à rester ici.” – Steve Kerr

De plus, Steve Kerr a dû préparer le Mondial avec Team USA, dont il a été le coach principal, et a bien pris soin d’éviter toutes les questions liées à son avenir dans la Baie. Et certaines rumeurs disent que Klay Thompson pourrait bien vouloir un nouveau contrat max à bientôt 34 ans afin de mettre la daronne à l’abri. Mike Dunleavy Jr. sait que l’argent sera un facteur prépondérant pour ces deux dossiers, mais qu’il faudra y mettre le prix s’il veut conserver cette ossature qui a fait des Warriors la plus grande dynastie de ces dix dernières années. Le GM est optimiste pour ces deux dossiers, Klay Thompson et Steve Kerr veulent continuer jusqu’à l’épuisement, et un arrangement devrait à priori être trouvé entre les différentes parties, reste à savoir à quelles conditions ce sera le cas pour une équipe qui vieillit, mais qui reste toujours excellente, tel un bon vin.

Sources texte : NBC Sports, Real GM