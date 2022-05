De retour à domicile, les Warriors avaient à cœur de montrer qui était le patron à cette jeune équipe de Memphis. C’est chose faite avec une victoire de 30 points, au terme d’une masterclass collective totalement hallucinante. Quand Golden State joue comme ça, il y a des airs de 2015 qui reviennent. La concurrence a la tremblote.

On dit souvent qu’en NBA on ne peut pas gagner un titre seul. Les Warriors semblent bien au courant de cette loi et ont bâti un collectif absolument phénoménal à travers les années, au complet cette saison. Les Splash Bros et Draymond Green, auxquels de nouveaux jeunes joueurs se sont greffés. Cela nous donne un cocktail détonnant que les oursons n’ont pas aimé. Commençons par le chef d’orchestre : Stephen Curry. Un nouveau match à 30 points et 50% au tir pour le plus grand cuisinier de NBA. Pourtant, il n’a jamais trouvé la mire de loin, domaine qui reste quand même sa spécialité. Mais il a su contourner ses petits déboires perso avec un perfect sur la ligne des lancers (14/14). Oui, globalement, il monte en température sur la série. Un premier match à 24 puntos, puis un second à 27, avant de toper la trentaine dans ce Game 3. Très pointilleux en maths, le Chef ne veut pas briser sa suite arithmétique de raison 3. Mais il n’oublie jamais les copains, distribuant toujours quelques petites passes pour faire briller tout le monde et encore plus ce soir.

À côté, son frère Klay Thompson s’est réveillé. C’est dans cette série, son premier vrai bon match sur la longueur avec 21 points à 8/13 au tir et 4/6 du parking, 9 rebonds et 4 assists. Il a su être clutch, sanctionner dès qu’il en avait l’occasion et faire les efforts défensifs comme au Game 1. Bref, Klay semble lui aussi trouver de plus en plus ses marques. Depuis le début des Playoffs, les Splash Bros ont également accueilli un nouveau sniper dans la famille : Jordan Poole a encore brillé en sortie de banc. Ce joueur est du pain béni pour Steve Kerr qui peut compter sur un meneur de calibre titulaire pour sa second unit. Sa qualité de shoot a encore crevé l’écran avec 27 points à 11/17 et 3/5 du parking, du grand art dans la dimension Splash. Même s’il connaît quelques coups de mous durant la rencontre, il est toujours prêt à se remobiliser comme dans le quatrième quart-temps où il a tenu le run des Warriors presque à lui tout seul. Un partenaire en or qui bénéficie d’un cadre d’apprentissage exceptionnel.

Enfin, gros kudos à Andrew Wiggins. Le 1er choix de la Draft 2014 lance clairement sa série et fait respecter son statut de All-Star titulaire. Il a globalement posé la même ligne de stats que lors des deux premiers matchs avec 17 points – dont 15 en première mi-temps – et 3 rebonds. D’ailleurs, juste avant la pause, il a envoyé un énorme dunk sur la tête de Brandon Clarke. Le genre de tomar qui laisse quelques séquelles. Mais dans sa performance, Andrew Wiggins s’est cette fois montré beaucoup plus adroit (7/10 au shoot et 2/2 à 3-points). Il n’a joué « que » 26 minutes à cause de ses cinq fautes commises très tôt. Steve Kerr n’a pas eu besoin de le remettre en jeu comme son équipe dominait clairement le match, mais nul doute qu’il aurait pu faire monter ses stats encore un peu plus haut. On parlait de joueur en sortie de banc tout à l’heure, en voici un autre très talentueux : Otto Porter Jr, aka le sosie non officiel de Wilt Chamberlain. Très discret sur les deux rencontres à Memphis, cette fois, il a exprimé son talent sur les 24 minutes accordées. Des stats très intéressantes pour ce genre de profil avec 13 points à 5/7 au tir et 3/5 à 3-points, 4 rebonds, 3 passes, une interception et 2 contres. Un joueur très polyvalent et efficace des deux côtés du terrain. Il permet aux Warriors de conserver l’avantage en surclassant le banc des Grizzlies en termes de production et de hustle. Clairement l’un des facteurs X de cette série et une excellente nouvelle pour Golden State après la blessure de Gary Payton II.

Andrew Wiggins meilleur marqueur des Dubs à la pause avec 15 points, juste parfait dans son rôle et avec une pointe d’énervement à l’arceau. All-Star Wiggo ce soir. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 8, 2022

On parlait pas mal de bataille des bancs sur cette série. Que Jordan Poole et Brandon Clarke se renvoient la balle en terme d’impact et production ça s’entend, mais qu’Otto Porter Jr soit le 3ème meilleur remplaçant de la série jusqu’ici c’est une vraie belle news pour GS. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 8, 2022

Les Warriors ont collectivement régalé contre les Grizzlies. Et là, on parle vraiment d’un restau trois étoiles puisqu’on est sur des moyennes qui ne devraient même pas exister : 63% au tir, 53% à 3-points et 90.5% aux lancers. C’est ce que l’on appelle une masterclass de champion.