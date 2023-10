Stephen Curry, le joueur qui va nous faire cliquer sur les Warriors

Si on s’intéressera bien entendu à l’ensemble des joueurs des Golden State Warriors cette saison, il y en a un qui va particulièrement nous donner envie de cliquer sur l’équipe de la Baie au cours de la saison NBA 2023-24. Et ce gars-là, c’est Stephen Curry, meilleur shooteur de l’histoire du basket.

La preview complète des Golden State Warriors 2023-24

Si les Warriors sont devenus l’une des équipes les plus populaires de la NBA au cours de la dernière décennie, c’est avant tout grâce à Stephen Curry. Et ça, ça bouge pas. Le sniper le plus redoutable de l’histoire est toujours au top de son game, lui qui continue d’évoluer à un niveau de MVP soir après soir tout en faisant le show comme lui seul est capable de le faire. Ses stats l’an passé ? 29 points, 6 rebonds et 6 passes de moyenne à 49% au tir, 43% à 3-points et plus de 91% aux lancers-francs. Un grand malade ce type.

À 35 ans, Steph n’est plus tout jeune mais il n’a peut-être jamais été aussi fort, et ça c’est une très bonne raison de se lever à 4h du matin plusieurs fois par semaine. C’est d’autant plus le cas que Curry et les Warriors vont revenir avec le couteau entre les dents cette saison, eux qui veulent effacer l’échec de la saison passée. Baby Face n’a pas oublié la défaite en demi-finale de conférence face aux Lakers de LeBron James. Il n’a pas oublié la saison régulière décevante de son équipe. Mais surtout, il n’a pas oublié que son dernier titre NBA a été remporté il y a moins de deux ans, et que tout reste donc possible pour ajouter une cinquième bague à son palmarès. Ça promet !