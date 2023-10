NBA Paris Game 2024 : ouverture de la billetterie le 9 novembre à 12h00, première pré-vente le 6 novembre !

Et c’est parti ! La NBA vient de communiquer autour du Paris Game 2024, avec la diffusion de la date d’ouverture de la billetterie ! Cela se passera le 9 novembre à 12h00, sauf si vous êtes client chez la banque Revolut et que vous souscrivez un abonnement spécifique, auquel cas vous pourrez accéder à une pré-vente dès le 6 novembre 12h00.

Date d’ouverture de la pré-vente : 6 novembre à 12h00

Pour profiter de la pré-vente mise en place par la NBA, il faudra passer par le sponsor du Paris Game 2024 : Revolut. Il s’agit d’une banque qui propose l’accès anticipé à la billetterie en échange d’une inscription sur leur site. Pour l’ouverture d’un compte entre le 16 octobre et le 5 novembre 2023, vous aurez ainsi le droit d’essayer de vous procurer un billet 72h avant l’ouverture officielle, ce qui n’est pas une paille quand on sait à quel point l’obtention du ticket d’entrée à l’Accor Arena est compliquée pour cet événement. D’ailleurs, pour les intéressés, voici le lien afin de s’inscrire à la pré-vente. La banque précise que c’est premier arrivé premier servi et que le nombre de places est limité. Rien ne garantit donc que vous ayez un billet à 100% avec cette méthode.

Pour les clients existants de Revolut, c’est en revanche une autre paire de manches. Seuls les “nouveaux” membres peuvent prétendre à un accès gratuit pour la pré-vente. Les clients actuels devront en plus souscrire à un abonnement “Metal” ou “Ultra” dont le tarif varie de 13 à 49€.

Date d’ouverture de la vente officielle : 9 novembre à 12h00

Comme l’an passé, il faudra être vif pour récupérer des places via la voie classique de la billetterie officielle. Et aussi jouir d’une bonne connexion. Ouverture le 9 novembre à 12h00 pétantes, on note ça bien en vue sur le frigo, et pas besoin de quelconque inscription pour se procurer les places restantes… juste de vitesse et d’un peu de chance. Vous avez encore deux semaines et demi pour vous entraîner à la vitesse de clic, car tout risque de partir en un rien de temps. Bonne chance à tous, Donovan Mitchell, Evan Mobley, Mikal Bridges et Ben Simmons vous attendent à Bercy !

Source : NBA