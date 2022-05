Stephen Curry continue de repousser les limites de l’imaginable en matière de tir à longue distance. Cette nuit, malgré un maigre 4/14 derrière l’arc, il a dépassé le cap symbolique des 500 3-points inscrits en Playoffs. Monsieur Stephen Wardell Curry, vous êtes décidément un monstre… unique.

On le savait hein, que Stephen Curry était le meilleur joueur de l’histoire de notre sport derrière la fatidique ligne à 3-points instaurée en 1979 par la NBA. Cette nuit, il a repoussé un peu plus les limites de la précision en s’adjugeant la barre très symbolique des 500 tirs inscrits à longue distance en Playoffs. Comme nous l’avons dit, ce petit événement arrive alors même que le Chef ne s’est pas fait de cadeau cette nuit contre les Grizzlies : 4/14 depuis les sept mètres, pas foufou comme dirait l’autre. Peu importe, la win est au bout et permet aux Warriors de prendre un avantage décisif dans la série, puisqu’ils mènent désormais 3-1. Oui, Baby Face n’a pas été au top, mais on lui pardonne car il a été à de si nombreuses reprises d’une importance capitale pour décrocher des victoires ô combien importantes. On se souvient bien sûr du match 5 des Finales 2015, durant lequel ce gros zinzin avait envoyé 17 points en 9 minutes à base de tirs de loin pour guider ses Guerriers au succès.

Steph Curry is the first player in NBA history with 500 playoff threes. pic.twitter.com/0F9M0ZZkdV — StatMuse (@statmuse) May 10, 2022

En matière de 3-points, Curry a déjà tout gagné. Il ne lui reste désormais plus qu’a emmener sa légende le plus loin possible, histoire qu’elle reste très longtemps inscrite dans l’histoire de ce sport. Derrière lui dans ce classement, LeBron James en est à 432, et ce n’est pas cette année qu’il va faire péter son total. Et à la suite du King, on trouve… Klay Thompson, l’acolyte de Steph dans toutes ses aventures. On ne se rend pas compte de ce que réalisent les Splash Bros, vraiment. Alors maintenant, on parlait de l’héritage que Curry laissera derrière lui, mais ça veut dire quoi ? Il a actuellement 34 ans, marque environ une soixantaine de tirs par campagne depuis son début de carrière. Cette saison ne fait pas exception à la règle. On attend Golden State au début du mois de juin, alors le Chef devrait une nouvelle fois se tenir à son total annuel. Son pourcentage de 37,2% est le pire de sa carrière, certes, mais il ne faut pas oublier qu’il est aujourd’hui assisté par Jordan Poole et Andrew Wiggins, deux fantastiques attaquants qui prennent eux aussi pas mal de tirs, décentralisant les systèmes des Dubs autour de Baby Face. Bref, si on prend en compte que la Baie à une équipe capable de revenir encore quelques années en Playoffs, Steph pourrait aller mettre à la fin de sa carrière la barre vers les 700 unités inscrites derrière l’arc. Et là, bon courage pour aller le chercher.

Wow, Stephen Curry, vous êtes un malade monsieur. Merci de continuer à nous offrir un tel show, c’est pour ça qu’on se met le café en intraveineuse. Maintenant que ce joli cap est derrière lui, le Chef doit se focaliser sur une chose, et une seule : aller chercher une nouvelle fois le titre en juin et prouver que ces Warriors sont immortels.