Au milieu d’un paquet d’infos liées aux Playoffs, voici la petite breaking insolite de ce mardi. Associé au cofondateur de PayPal, Snoop Dogg s’est lancé dans le rachat de Bivouac, une équipe de BIG3 League. Un move pas si inattendu que ça.

À la première lecture, on écarquille grand les yeux en se demandant ce que vient foutre Snoop Dogg dans le rachat d’une équipe de BIG3 League. On se souvient ensuite des propos tenus par le rappeur californien dans les colonnes du New York Times l’an passé, lui qui regrettait le manque de propriétaires noirs dans les grandes ligues sportives américaines : « Pourquoi n’avons-nous pas de propriétaire dans la NFL ? C’est tout simplement raciste […] On a un demi-propriétaire en NBA, Michael Jordan. Mais toute la ligue est composée à 90% de Noirs ». À son propre constat, Snoop Dogg a décidé de répondre. Associé à Ken Howery – cofondateur de PayPal et ancien ambassadeur des États-Unis – le co-interprète du légendaire « Still D.R.E. » a racheté l’équipe Bivouac en BIG3 League. Mais la méthode n’est pas la traditionnelle sortie du carnet de chèques. Les nouveaux propriétaires sont passés par la plateforme NFT pour y acheter les actions de cette équipe. Depuis le mois d’avril, la BIG3 League offre aux fans l’opportunité de posséder le capital de l’une de ses douze franchises en passant par la case NFT. Pour ceux qui adoreraient détenir 9% du capital d’une équipe de quarantenaires, Ice Cube – cofondateur de la BIG3 League – explique plus en détails ce nouveau fonctionnement. Ancien partenaire de Snoop Dogg sur plusieurs featuring, lui aussi badgé West Coast, sa politique est novatrice. Spoiler, elle a plus à Ken Howery.

« L’adoption par la ligue des NFT comme droits de propriété est à la fois visionnaire et pratique ; ils sont la clé de tout investissement intelligent. » – Ken Howery, pour Boardroom

Ci-dessus, l’infranchissable « pop-up » sur le site de la BIG3 League. On est obligé de s’inscrire pour qu’elle disparaisse. Une méthode bien rustre pour trouver des nouveaux propriétaires par la voie du NFT. Pour discuter plus en détails de l’équipe Bivouac, elle est à ce jour composée de Josh Smith, gros défenseur des Hawks de 2004 à 2013, Will Bynum, un ancien meneur remplaçant à Detroit qui a mentoré Killian Hayes avant sa draft, et Reggie Theus, scoreur/organisateur dans les années 80. De vieilles branches référencées en NBA qui auront la lourde tâche de redorer le blason de Bivouac. L’équipe a effectivement terminé la saison 2021 à la dernière place de la BIG3 League avec un bilan de zéro victoire et six défaites. On est franchement incapable de vous dire ce que vaut le nouveau roster au sein d’une ligue à la logique déréglée. La seule chose dont l’on est sûrs, c’est que son nouveau proprio lâchait de gros bangers.

Snoop Dogg qui investit dans le basket cainri, c’est fait. Quoi ? Ça ressemble à un coup de pouce au poto Ice Cube pour sexifier la BIG3 League et Snoop Dogg n’ira voir qu’un match sur trente ? Peut-être.