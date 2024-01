C’est le paradoxe de la NBA : hier soir, seulement deux matchs étaient au programme et nous nous sommes absolument régalés, aujourd’hui, il y en avait quatorze et on a globalement soupiré. Mais même dans ce genre de soirées, il y a des choses à retenir. Par ici le résumé de la nuit !

Scores et stats de la nuit

Pacers – Hawks : 150 – 116 (stats)

– Hawks : 150 – 116 (stats) Celtics – Jazz : 126 – 97 (stats)

– Jazz : 126 – 97 (stats) Sixers – Knicks : 92 – 128 (stats)

: 92 – 128 (stats) Cavaliers – Wizards : 114 – 90 (stats)

– Wizards : 114 – 90 (stats) Nets – Thunder : 124 – 115 (stats)

– Thunder : 124 – 115 (stats) Pelicans – Clippers : 95 – 111 (stats)

: 95 – 111 (stats) Rockets – Timberwolves : 95 – 122 (stats)

: 95 – 122 (stats) Bulls – Hornets : 104 – 91 (stats)

– Hornets : 104 – 91 (stats) Mavericks – Blazers : 139 – 103 (stats)

– Blazers : 139 – 103 (stats) Suns – Heat : 113 – 97 (stats)

– Heat : 113 – 97 (stats) Nuggets – Magic : 120 – 122 (stats)

: 120 – 122 (stats) Kings – Raptors : 135 – 130 (stats)

– Raptors : 135 – 130 (stats) Lakers – Grizzlies : 113 – 127 (stats)

: 113 – 127 (stats) Warriors – Pistons : 113 – 109 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit en NBA

0 point, 4 rebonds , 1 passe décisive et 1 contre (0/2 au tir) en 21 minutes pour Nicolas Batum.

15 points, 7 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 3 contres (6/13 au tir) en 36 minutes pour Bilal Coulibaly.

13 points, 12 rebonds, 1 passe décisive, 2 interceptions et 2 contres (6/7 au tir) en 33 minutes pour Rudy Gobert.

7 points et 3 rebonds (3/5 au tir) en 19 minutes pour Rayan Rupert.

0 point, 1 rebond, 5 passes décisives et 2 interceptions (0/3 au tir) en 16 minutes pour Killian Hayes.

Pas de Evan Fournier, Ousmane Dieng, Olivier Sarr, Moussa Diabaté, Frank Ntilikina, Théo Maledon ou de Malcolm Cazalon.

Le highlight de la nuit

Nikola Vucevic rolls to the rim and leaps to a POSTER 😱

Hornets-Bulls | Live on the NBA App

📲 https://t.co/RHccT7xsjN pic.twitter.com/T27AoSMghX

— NBA (@NBA) January 6, 2024

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

#TTFL Top 30

➡️ Deck #11 | Pick #69#NBA pic.twitter.com/IXE6QLgINW

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) January 6, 2024

Les classements

JUSTE ICI !

Le programme de ce soir