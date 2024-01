C’était l’une des rencontres à suivre cette nuit, surtout si vous êtes Français, surtout si vous aimez ce qui est jeune et beau. Un duel de cancres entre les Spurs et les Wizards mais, surtout, la première rencontre en NBA entre Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly, frenchy cracks et anciens teammates avec les Metropolitans.

Imaginez la joie pour les deux potes, au moment d’échanger leur maillot à la fin du match.

Imaginez leur joie.

Il y a un an ? Victor Wembanyama affolait déjà tous les scouts de la planète, mais Bilal Coulibaly peinait encore à se faire un nom dans les discussions entre General Managers. Un an plus tard les deux se sont donc affrontés pour la première fois en NBA, et si le premier casse un paquet de barrières et reste en lice pour le trophée de Rookie Of the Year, le second ne donne pas sa part au cleb’s et a été particulièrement en vue cette nuit face à son poto.

Victor Wembanyama : 24 points à 10/21 aux tirs dont 2/5 du parking et 2/4 au lancer, 8 rebonds, 4 passes et 6 contres en 28 minutes

Bilal Coulibaly : 14 points à 6/9 aux tirs dont 0/2 du parking et 2/2 au lancer, 4 rebonds, 1 passe et 1 contre en 23 minutes

Fact : si les Spurs ont finalement gagné ce match et que Victor Wembanyama collecte des stats très complètes, c’est Bilal Coulibaly qui nous a offert le plus de sourires dans ce match. Oui Wemby fait reculer n’importe quel attaquant de par sa simple présence, oui Wemby a validé quelques alley-oops et quelques gros tirs, mais il a aussi pas mal forcé et il a perdu six ballons. Gêné par exemple par un Deni Avdija inspiré lorsqu’il défendait sur lui, Victor n’a pas sorti le plus gros match de sa saison loin de là, imaginez la dinguerie de cette phrase lorsque l’on sait qu’il a quand même claqué un 24/8/6.

Bilal Coulibaly, lui, aura attendu la deuxième mi-temps pour nous sauver la nuit. Après une première mi-temps lors de laquelle il n’aura fait que croiser son compatriote, Bilou a peu à peu pris confiance et il a transformé quasiment tout ce qu’il a touché en buckets. Bien souvent en altitude, parfois même en lévitation comme sur cette contre-attaque grignotée sur la tête de Cory Kispert ou un énorme rebond capté au dessus des tours des Spurs, Bilal a enjaillé les commentateurs US et tant pis si on ne dit plus “enjailler” en 2024.

Tant pis parce que Bilal, lui, nous enjaille, et qu’il semble presque s’épanouir aux côtés de Jordan Poole et Kyle Kuzma, autant dire que c’est comme si un végan s’éclatait dans un salon de la boucherie chevaline. Une autre stat marrante autour de ce match pour finir ? Après dix matchs disputés, Tre Jones a enfin réussi à battre son frère Tyus. Ça vous en bouche un coin non ?