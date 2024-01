Il n’est pas forcément le sniper le plus productif de ce début d’année 2024, mais cette nuit Damian Lillard a rappelé à tout le monde quel genre de joueur il pouvait être quand il l’a décidé.

Les Pistons n’avaient pas besoin de ça, mais les Pistons ont payé pour le savoir.

Tout comme pour Giannis Antetokounmpo, la soirée de Damian Lillard a commencé tout doucement. Et si le Greek Freak a terminé avec une fiche bien solide à 31 points, 10 rebonds et 9 passes (11/22 aux lancers), l’ancien horloger le plus précis de Portland a quant à lui claqué son record de la saison. Visez plutôt la douceur de la ligne de stats :

45 points à 12/22 au tir dont 5/11 du parking et 16/16 aux lancers, 6 rebonds, 11 passes et 1 steal en 37 minutes

Tout en détente, tout en gestion, avec un troisième quart-temps énorme au moment où l’on se demandait si, par ne sais-je quel miracle, les Pistons n’allaient pas finir par réaliser l’exploit de ce mois de janvier. Mais Dame s’est souvenu que certains remettaient en doute son talent dans la match-up du soir avec Killian Hayes (la famille de KIllian Hayes) et Dame a donc décrété que la plaisanterie avait assez duré. 19 points au troisième quart, 28 au total en deuxième mi-temps et 45 au final, season high, et 38è défaite en 42 matchs pour les Pistons, toujours en course pour devenir la pire franchise de tous les temps en terme de bilan, histoire qu’on se souvienne à vie de cette merveilleuse saison 2023-24 dans le Michigan.

Grâce à cette victoire cumulée à la défaite des Celtics hier face aux Nuggets, les Bucks se rapprochent – un peu – de la première place à l’Est, et prouvent de nouveau que tout devient difficile pour quiconque une fois que le monstre à deux têtes du Wisconsin se met en route. Prochaine étape de la démolition ? Lundi soir à… Detroit, pour le deuxième effet Kiss-cool.