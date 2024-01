La saison NBA est désormais bien lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Bonne nouvelle chez les Pistons (c’est rare) : Cade Cunningham a repris les activités basket, il devrait pouvoir rejouer la semaine prochaine. Pour rappel, il est out depuis le 7 janvier à cause d’un bobo au genou. (Source : The Athletic)

Il fut un temps où Sports Illustrated était LA référence dans le paysage médiatique des Sports US. Quelle tristesse…

Terrible nouvelle pour la famille des médias de sports, et les fans de sport américain : Sports Illustrated devrait se séparer d’une majorité – si ce n’est la totalité – de ses rédacteurs… 😔

Dans une ère d’IA et de réflexions face aux évolutions du métier, c’est dramatique. SI… https://t.co/0Hb7gobcde

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 19, 2024

Les Wizards vont signer le pivot Trey Jemison (G League) à travers un contrat de 10 jours. (Source : Shams Charania)

Les Blazers vont signer l’arrière Taze Moore (G League) à travers un contrat de 10 jours. (Source : Adrian Wojnarowski)

Chet Holmgren a vu son maillot être retiré à la Minnehaha Academy (lycée). Toute l’équipe du Thunder était là !

Chet Holmgren's Thunder teammates showed up to support him at his high school jersey retirement 🫶 pic.twitter.com/8wgAlXmNo7

— NBA (@NBA) January 20, 2024

