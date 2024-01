En quête de renforts pour se mêler à la course au titre, les Milwaukee Bucks scrutent le marché et apprécieraient le profil de Dejounte Murray. Un prétendant de plus pour le guard des Hawks..

Plus les jours passent, plus le futur de Dejounte Murray semble s’écrire loin d’Atlanta et de la Géorgie. Selon les rumeurs, les dirigeants des Hawks ne sont pas convaincus par l’association de l’ancien Spur avec Trae Young et ils pensent à l’échanger d’ici le 8 février pour récupérer une partie de l’énorme package (3 first picks + 1 swap) qu’ils avaient dépensé il y a un an et demi pour le déloger de San Antonio.

Pour ce qui est des équipes intéressées, Atlanta n’aura pas trop à s’inquiéter car les noms défilent. Les Lakers, les Spurs, les Knicks ont été connectés au guard et il faut désormais ajouter les Bucks selon Chris Haynes de Bleacher Report.

Milwaukee Bucks are among multiple teams who are registering interest in trading for Atlanta Hawks star Dejounte Murray, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. pic.twitter.com/vlWUIMDPIp

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 19, 2024

Cette saison, les Bucks souffrent énormément sur le plan défensif. Milwaukee qui avait l’an passé la 4ème défense du pays est désormais.. 22ème du même classement. Une fragilité qui est évidemment liée (en partie du moins) au départ de Jrue Holiday. Si Damian Lillard apporte un plus offensif par rapport à son compère All-Star, il ne peut pas tenir la comparaison dans sa moitié de terrain.

Avec un duo Lillard – Beasley sur son backcourt, Milwaukee a de quoi mettre le feu au shoot chaque soir mais aussi s’en prendre plein la tête derrière tant les deux joueurs font office de plots dès qu’il s’agit de défendre. Faire signer Dejounte Murray permettrait ainsi aux Bucks de retrouver un peu de solidité dans leur moitié de terrain, tout en ajoutant un joueur calibre All-Star à une équipe déjà bien fournie en talents.

Reste qu’il faudra bien offrir une contrepartie aux Hawks et on se demande bien qui pourrait être dans le package. Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard sont bien sûr intouchables et il serait surprenant de voir Brook Lopez et Khris Middleton être sacrifiés. Pour faire matcher les salaires (Dejounte Murray touche 17,7 millions cette saison), il faudrait donc envoyer à minima Bobby Portis et Pat Connaughton. Mais est-ce que ça sera suffisant ? Probablement pas, sauf ajout de tours de draft et Milwaukee n’a rien à envoyer ou presque suite au trade de Lillard (plus le reste de celui d’Holiday avant). Les Bucks peuvent ainsi ajouter deux seconds tours de Draft. Cela parait très maigre pour récupérer un joueur du calibre de Murray, surtout s’il commence à planter des game winners à chaque match.

Avec Murray, les Bucks feraient aussi passer leurs finances du rouge foncé au rouge cramoisi. Si le meneur ne touche que 17 millions et quelques cette année, il entrera la saison prochaine dans son nouveau contrat de 114 sur 4 ans. Le quintet Giannis – Lillard – Murray – Middleton – Lopez pèserait ainsi… 176 millions à eux seuls sur la saison 2024-25.

Source texte : Chris Haynes / Bleacher Report