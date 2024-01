Pourtant privés de Trae Young, les Hawks ont réalisé un gros coup en allant gagner chez le Heat avec un game winner de Dejounte Murray. Miami pourra avoir des gros regrets vu la physionomie du match et les dernières minutes…

En voyant la mine d’Udonis Haslem au coup de sifflet final, on se doutait que le pilier de la Heat Culture avait sans doute une autre idée pour le match qui entourait son retrait de maillot. Pourtant, sur le papier Atlanta avait tout d’une proie idéale pour Miami. Pas de Trae Young en tenue pour les Hawks, alors que le Heat pouvait de son côté compter sur toutes ses forces vives, sans oublier le soutien de son public évidemment.

Oui mais voilà, cette équipe de Miami est comme souvent imprévisible. Pris à la gorge d’entrée par une équipe d’Atlanta qui a joué libérée, Miami a été obligé de courir après le score pendant tout le début de match. Revenu à hauteur à la pause, le Heat a ensuite pris les commandes grâce à son trio Butler – Adebayo – Herro. Insuffisant néanmoins pour créer un gros écart au tableau d’affichage.

Le money time était disputé, ça allait dans un sens puis dans l’autre et enfin les leaders de South Beach ont sorti les muscles pour faire la dif. Butler qui assure au scoring avant de décaler Tyler Herro pour ce qu’on croit être le dagger du match. +4 Miami à 30 secondes du terme.

TYLER HERRO IS HIM 🎯 pic.twitter.com/YfiMDA3tV3

— Bally Sports Sun: HEAT (@BallyHEAT) January 20, 2024

Sauf que dans la foulée, Bogdan Bogdanovic allait deux fois sur la ligne à cause d’une faute évitable de Josh Richardson. Tyler Herro ratait une occasion de tuer le match et laissait donc une dernière balle aux Hawks. Et comme face au Magic il y a quelques jours, Dejounte Murray allait jouer un bien vilain tour à une équipe du Heat un peu trop attentiste au moment de le laisser déclencher.

DEJOUNTE MURRAY FOR THE LEAD!!!! pic.twitter.com/gmA9S57Pf1

— Oh no he didn’t (@ohnohedidnt24) January 20, 2024

Le Heat se viandera totalement sur la dernière possession, ne parvenant même pas à tenter un tir alors que la salle restait sans voix. La victoire annoncée pour honorer Udonis Haslem venait de s’envoler. Dejounte Murray en interview d’après-match aura quand même un mot sympa pour l’ancien joueur.