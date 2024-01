Vous avez attaqué le weekend par une nuit longue ? Pas de problème, on vous raconte tout ce que vous avez raté sur les parquets NBA dans les dernières heures. C’est parti pour le gros résumé made in TrashTalk.

Scores et stats de la nuit

Warriors – Mavericks : reporté

Hornets – Spurs : 124 – 120 (stats)

– Spurs : 124 – 120 (stats) Magic – Sixers : 109 – 124 (stats)

: 109 – 124 (stats) Celtics – Nuggets : 100 – 102 (stats)

: 100 – 102 (stats) Heat – Hawks : 108 – 109 (stats)

: 108 – 109 (stats) Pelicans – Suns : 109 – 123 (stats)

: 109 – 123 (stats) Blazers – Pacers : 118 – 115 (stats)

– Pacers : 118 – 115 (stats) Lakers – Nets : 112 – 130 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit en NBA

Wemby en civil, il jouera demain face à Bilal Coulibaly.

3 points, 5 passes, 2 rebonds en 20 minutes pour Nico Batum.

Pas de temps de jeu pour Rayan Rupert avec les Blazers.

Le highlight de la nuit

DEJOUNTE MURRAY. PULL-UP 3 FOR THE WIN.

His 2nd game-winner in a row after his buzzer-beater on Wednesday 🤯😱 pic.twitter.com/dKfJKUxAaJ

— NBA (@NBA) January 20, 2024

Les classements

JUSTE ICI !

Le programme de ce soir