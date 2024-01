Devin Booker a mis le feu aux Pelicans : 52 points à 18/30 au tir !

Devin Booker était chaud bouillant cette nuit face aux Pelicans. Inarrêtable d’entrée de match, l’arrière a signé son season high avec 52 points ! De quoi assurer une victoire facile pour Phoenix sur le parquet de New Orleans.

Pour les stats de cette rencontre, c’est ici.

Le déplacement des Suns chez les Pelicans avait tout d’un choc à l’Ouest mais Devin Booker a facilité le boulot des Cactus en Louisiane. Auteur de 52 points à 18/30 au tir dont 6/11 de loin, Armani a offert un grand spectacle de scoring comme il sait le faire. Motivé par la présence de membres de sa famille dans les gradins, le joueur n’a d’ailleurs pas mis longtemps à trouver la bonne température. Totalement en feu, Booker a scoré 25 points sur le seul premier quart-temps ! De quoi mettre les siens sur les bons rails alors que NOLA cherchait la bonne formule pour l’arrêter. En vain..

C’est quel niveau de heat check ça pic.twitter.com/jusZvcvA5J

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 20, 2024

L’arrière va laisser le jeu venir à lui et enchainer les buckets. Catch and shoot, pull up, fadeaway, attaque de cercle, Book va nous livrer son arsenal entier, histoire de nous rappeler pourquoi on le considérait comme l’un des héritiers de Kobe Bryant. Pas rassasié par sa première mi-temps, Booker a relancé la machine au retour des vestiaires avec 20 points supplémentaires dans le 3ème acte pour s’assurer que les Pels ne fassent aucun rapprochement. De quoi monter à 52 points, soit son season high mais aussi son quatrième meilleur total de points en carrière. Ironie du sort, sa troisième meilleure perf avait aussi lieu face aux Pelicans. C’est déjà le 6ème match à plus de 50 points en carrière pour Devin Booker.

C’est la quatrième victoire de rang des Suns, qui se rapprochent un grand coup de leur adversaire du soir. Phoenix est 8ème à l’Ouest (23-18) alors que New Orleans est 5ème (25-18).

Devin Booker came out in ATTACK MODE, scoring 25 PTS in the 1Q on way to 52 PTS for the game and securing the Suns W 🔥🎯 pic.twitter.com/GwwQsFAcWD

— NBA (@NBA) January 20, 2024