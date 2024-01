Déjà absent plusieurs semaines lors de la fin d’année 2023, Zach LaVine retourne à l’infirmerie à cause d’un bobo à la cheville. C’est à se demander s’il rejouera un jour avec le maillot des Bulls sur le dos…

La nouvelle a été balancée par Shams Charania de The Athletic : l’arrière de Chicago ratera minimum une à deux semaines de compétition après avoir été victime d’une entorse de la cheville face aux Raptors jeudi.

Nouveau coup d’arrêt pour LaVine donc. Pour rappel, il était revenu d’une blessure au pied le 5 janvier dernier, et tournait depuis à 15,6 points, 6 rebonds et 5 passes de moyenne. Zach s’était plutôt bien réintégré au groupe des Bulls, qui avait assuré en son absence (10 victoires en 17 matchs).

Chicago Bulls star Zach LaVine is expected to miss at least one-to-two weeks with a right ankle sprain, sources tell @TheAthletic @Stadium. LaVine underwent testing Friday suffering the injury in Thursday night’s win over Toronto and attempting to play through the sprain. pic.twitter.com/kxxSsAkfbU

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 19, 2024

Alors que la NBA Trade Deadline est dans trois semaines (8 février), on se demande forcément si on reverra ou non Zach LaVine avec la tunique de Chicago.

L’arrière des Bulls fait en effet partie des grands noms disponibles sur le marché des transferts. S’il n’y a rien de concret pour le moment et que les équipes ne se bousculent pas au portillon pour s’attacher les services de LaVine (et son contrat XXL), on sait que les choses peuvent s’accélérer très vite à l’approche de la deadline. Néanmoins, cette nouvelle blessure empêchera Zach de marquer les esprits dans le but de convaincre une équipe de réaliser un transfert pour lui…

