Il est l’un des grands noms censés animer le début de la Free Agency mais Zach LaVine pourrait bien prendre ses prétendants de court en prolongeant son contrat avec les Bulls. Selon les derniers bruits de couloir, le deal serait en bonne voie.

L’un des gros clients de la Free Agency 2022 vient-il de se retirer du marché ? Si James Harden, Kyrie Irving ou encore Russell Westbrook devraient logiquement utiliser leurs options voire prolonger dans leurs franchises respectives, deux garçons semblaient prêts à foutre le feu aux téléphones des GM de la Ligue. Le premier s’appelle Bradley Beal et son futur oscille toujours entre la fidélité à D.C. et un nouveau challenge plus ambitieux ailleurs. Quant au second, il sévit du côté de Chicago et jusqu’à récemment encore, son avenir à Windy City était loin d’être garanti. Vous l’avez compris, on parle bien de Zach LaVine. Arrivé à un carrefour dans sa jeune carrière, l’arrière axait son choix (selon les rumeurs) autour de deux critères indispensables : obtenir le deal max qu’il estime mériter et si possible revenir à un rôle de numéro un en attaque. Même si le serial dunkeur a encore sorti des jolis chiffres cette saison (24,4 points, 4,6 rebonds, 4,5 passes), il ne fait aucun doute que l’alpha dog dans l’Illinois s’appelait davantage DeMar DeRozan. De quoi pousser à la réflexion l’ancien de UCLA et plusieurs équipes étaient motivées pour venir s’engouffrer dans la brèche (Portland, Atlanta, Dallas, San Antonio, L.A. Lakers). Après plusieurs semaines de rumeurs, l’issue apparait finalement proche et c’est Jake Fisher de Bleacher Report qui balance une info qui risque de plaire aux fans des Bulls. Selon l’insider, l’arrière devrait prolonger son contrat dès le début de la Free Agency.

S’il faudra attendre l’officialisation pour vraiment passer à autre chose, c’est une excellente nouvelle pour Chicago, qui verrouille ainsi son noyau dur pour quelques temps. L’autre grande question portera sur le montant et la durée du deal. Éligible à un bail de 5 ans et 200 millions de dollars, LaVine ne semblait pas chaud à l’idée de laisser des sous sur la table. On verra si la direction a sorti la mallette pleine ou si elle a su convaincre son joueur d’être un peu moins gourmand. Ce dossier étant (presque) bouclé, Artūras Karnišovas va pouvoir se concentrer sur la suite et plusieurs rumeurs sont apparues dans les médias. Kevin O’Connor de The Ringer avait notamment mentionné la piste Rudy Gobert pour les Bulls, dans un trade qui aurait probablement envoyé Nikola Vucevic à Salt Lake City. Une info contredite par KC Johnson de NBC Sports Chicago, souvent bien informé sur la franchise, qui pense que le groupe restera globalement le même pour le prochain exercice. Pas illogique après tant de mouvements sur les deux dernières saisons mais il ne faut pas oublier non plus que Vooch’ et Coby White seront libres en 2023 et la franchise n’aura sans doute pas envie de les perdre sans compensation. La suite dans le prochain épisode.

Zach LaVine proche de verrouiller son futur à Chicago, c’est une super nouvelle pour les Bulls et la fin (probable) d’un des dossiers de l’été en NBA. À un peu plus de quinze jours du début de la Free Agency, les fans de Windy City peuvent déjà célébrer.

Source texte : Jake Fisher / Bleacher Report, Kevin O’Connor / The Ringer, KC Johnson / NBC Sports Chicago