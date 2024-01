Les Lakers et les Hawks ont discuté d’un transfert de Dejounte Murray

Dans le ventre mou de la Conférence Ouest et possédant actuellement un bilan négatif, les Lakers ont besoin d’un électrochoc. Et comme souvent, celui-ci pourrait venir à travers un transfert à la trade deadline. Potentiellement pour récupérer Dejounte Murray ?

Les Lakers ne bougeront pas leur coach Darvin Ham, mais ils bougeront presque à coup sûr sur le marché des transferts avant la deadline du 8 février prochain.

Dejounte Murray, guard des Hawks et All-Star en 2022, est le dernier nom ronflant à être associé à la franchise californienne. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, les Lakers ont en effet discuté avec Atlanta pour monter un potentiel transfert.

"Dejounte Murray is the player that they're engaged around the league with. They have talked to the Lakers." 👀 @wojespn on the Hawks' plans for Murray. pic.twitter.com/Bt7eire6Dy

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 12, 2024

La majorité des insiders NBA s’accordent à dire que les Hawks vont transférer Dejounte Murray lors du mois à venir, et on vous explique pourquoi juste ici. Reste à voir désormais quelle équipe va se montrer la plus insistante pour s’attacher ses services. Les Lakers, dans une position assez tendax actuellement, pourrait particulièrement faire le forcing. Voilà ce qu’indique Chris Haynes de Bleacher Report :

“Les Lakers veulent jouer avec plus de rythme en attaque et sont intéressés pour récupérer quelqu’un capable de défendre haut sur l’homme.”

Tournant à 21 points et 5 passes de moyenne cette saison (47% au tir dont quasiment 40% à 3-points), et considéré comme un défenseur solide à travers la Ligue, Dejounte Murray coche ces deux cases. S’il n’est peut-être pas le meilleur fit avec LeBron James et Anthony Davis, il est clair que Los Angeles doit gagner en dynamisme sur le plan offensif. Pour rappel, l’attaque des Lakers cette année : 24e à l’efficacité, 19e aux points, 22e à l’adresse extérieure. Autant dire que c’est trop limité autour de LeBron et AD pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs.

Dejounte Murray pourrait donc faire du bien à Los Angeles mais les Hawks attendent forcément une contrepartie importante en échange, eux qui ont sacrifié un gros capital draft pour le récupérer de San Antonio à l’été 2022. D’après Woj, les Lakers devront sûrement lâcher leur choix de premier tour de Draft 2029 pour espérer recruter Dejounte. D’autres rumeurs parlent d’un package impliquant Austin Reaves.

The Lakers would “almost assuredly” have to include their 2029 first-round pick in a trade for Dejounte Murray, per @wojespn.

Woj adds it’s “very, very likely” Murray is moved by the trade deadline. pic.twitter.com/gGcEnmcvuM

— Evan Sidery (@esidery) January 12, 2024

À l’heure de ces lignes, rien ne semble imminent et on est encore au stade où les équipes se reniflent sans pour autant mettre des offres sérieuses sur la table. Mais au fur et à mesure qu’on se rapproche du 8 février, les coups de fil deviendront de plus en plus nombreux, en particulier sur la ligne Atlanta – Los Angeles.

Sources texte : ESPN / Bleacher Report / Yahoo Sports