À moins d’un mois de la NBA Trade Deadline (8 février), les Kings font partie des équipes qui pourraient tenter de se renforcer sur le marché des transferts. Mais ne comptez pas sur eux pour se séparer de Keegan Murray.

Cinquième de l’Ouest avec un bilan de 23 victoires pour 15 défaites, Sacramento réalise une première partie de saison solide. Solide mais pas transcendante : s’il y a du progrès en défense par rapport à l’an passé (c’était pas dur), l’attaque tâtonne alors qu’elle était numéro 1 en NBA la saison dernière. Résultat ? Les Kings donnent l’impression de stagner après le gros jump de 2022-23.

C’est spécifiquement pour cette raison que Sacramento pourrait bouger d’ici à la trade deadline.

Les Kings ont du capital draft à proposer, ils ont des contrats assez facilement transférables (Harrison Barnes, Kevin Huerter), et un ajout majeur sur les extérieurs pourrait leur permettre de franchir un cap supplémentaire pour se rapprocher du Top 4 de l’Ouest (Wolves, Thunder, Nuggets, Clippers).

“Les Kings ont eu des discussions internes concernant tous les grands noms disponibles, dont Zach LaVine, Pascal Siakam et OG Anunoby” a indiqué l’insider Zach Lowe d’ESPN. “Les discussions ne sont pas allées loin, car ils n’avaient pas de jeune joueur à proposer aux Raptors. Keegan Murray pourrait être ce joueur, mais les Kings sont fermés à toute discussion le concernant.”

Les Kings sont ambitieux et aimeraient bien ajouter une star au duo De’Aaron Fox – Domantas Sabonis, mais pas jusqu’à sacrifier Keegan Murray.

Dans sa saison sophomore, le 4e choix de la Draft 2022 tourne à 16 points, 5,6 rebonds et 1,2 interception de moyenne, à 46,5% au tir dont 37,4% du parking. Son adresse extérieure a baissé par rapport à sa campagne rookie (41%) mais Keegan devient un joueur de plus en plus complet, qui pourrait un jour devenir le troisième membre d’un Big Three avec Fox et Sabonis. C’est peut-être lui, au final, qui détient la clé pour permettre aux Kings d’atteindre le niveau supérieur.

En tous les cas, si on enlève Keegan Murray de l’équation, on voit mal comment Sacramento pourrait réaliser un gros coup sur le marché des transferts lors des quatre prochaines semaines. De plus, les Kings semblent tenir à leur flexibilité, autant sur le plan financier qu’au niveau de leurs choix de draft.

Alors, statu quo dans la capitale californienne ?

