Jeudi 11 janvier 2024. Ce soir, la NBA nous offre un Paris Game pour la troisième fois en quelques années (2020 et 2023 précédemment). Le match est à 20 heures mais, avec Bastien, nous nous retrouvons devant l’Accor Arena vers 11h15. Petite photo devant le gros logo NBA et nous filons vers l’entrée “Loges et salons”. Nous allons y rencontrer les deux gagnants d’un concours organisé avec la grande ligue dans le cadre du lancement de NBA ID/France. Nous allons passer avec eux une incroyable journée, pleine de passion et de surprises.

Steph (NBA France / NBA Europe) est déjà là. Ça fait un bail qu’on ne s’est pas croisés, les retrouvailles pour ce genre d’événement sont toujours un plaisir. Nous voilà à l’intérieur. James – qui coordonne les multiples activités de cette journée – arrive. Il est accompagné de Fabien, le grand gagnant du concours et d’Arthur, son pote. Les deux ont l’air aux anges. Comme nous. Les mains se serrent, ça se marre, quelques punchlines fusent, normal il y a un fan des Knicks dans le lot. Tout le monde a l’air chaud. James nous demande de le suivre. Nous montons quelques marches, on nous fait signe d’être bien silencieux. Nous entrons dans la salle par des gradins très proches du parquet. Les Nets sont en plein shootaround. Juste devant nous, à quelques sièges, il y a des personnes du staff de la franchise. Nous ne pouvons pas rester ici, un membre de la sécu des Nets nous le fait savoir. Pas grave, James nous emmène vers un autre accès. Nous nous baladons donc dans les entrailles l’Arena, un dédale de couloirs bien calme encore à cette heure. Quelques gars accrochent des panneaux ou déplacent du matériel mais tout est déjà presque prêt.

Quelques minutes plus tard, nous sommes assis, dans un coin tranquille, à quelques mètres du terrain. Cam Johnson est en train d’enfiler les perles, sans effleurer le cercle. C’est un peu plus compliqué pour Royce O’Neal. Mikal Bridges est en train de travailler ses step-backs sur l’autre panier. Lonnie Walker IV vient vers nous. Il a l’air en forme. L’échange est cool. Il a envie d’en savoir plus sur Paris, notamment quelques informations essentielles comme où acheter les meilleures pâtisseries et de bonnes bouteilles de vin.

Puis, les Nets quitte le terrain. Le shootaround est fini. Une quarantaine de personnes du staff de la NBA font une rapide réunion devant la table de marque. Dès qu’ils ont fini, nous arrivons sur le parquet avec un ballon histoire d’envoyer quelques tirs. Quelques briques bien sûr mais aussi de la ficelle. Le plaisir de prendre ces quelques tirs, à Paris, sur un parquet NBA, est aussi grand pour nous que pour Fabien et Arthur. On nous offre des maillots spéciaux, dédiés au match du soir. Un fan des Knicks donc, un fan du Jazz, un fan des Spurs et un fan des Suns qui se font offrir un maillot soit des Nets, soit des Cavs et tout le monde est content. Oui, cette journée est spéciale. On ne sait plus trop où donner de la tête. Et alors quand nos deux gagnants ouvrent chacun une boite contenant une paire de chaussure signée par Sabrina Ionescu, cette journée devient déjà inoubliable. Il n’est pas encore 13h.

Un tour par les vestiaires et par la salle de conférence de presse et il est l’heure d’aller déjeuner. Chez Sonny’s Pizza, la pizzeria aux couleurs et aux recettes de Brooklyn pendant toute la semaine. L’ambiance est chaleureuse, les pizzas sont des classiques (Peperoni, Buffalo Chicken, Choped Cheese). C’est bon. On s’y croirait ! On discute basketball bien sûr, on se raconte un peu nos vies aussi. On avale nos pizzas sans en laisser même si elles sont bien bien copieuses (on s’y croirait je vous dis). La petite balade de 15 minutes à pied pour rejoindre la NBA House va faire le plus grand bien. Digestion oblige. Le Carreau du Temple est totalement aux couleurs de la NBA. À l’intérieur, l’espace est réparti entre un terrain et de nombreuses animations proposées par les Nets, les Cavs et les partenaires de la grande ligue. Petite balade dans le lieu, café et ça enchaine. Nous rencontrons Joakim Noah pour une petite discussion informelle et détendue. Juste le temps de confirmer que Cleveland n’est pas sa destination préférée pour les vacances.

Passage par un café branché du Marais pour boire un autre truc chaud puis par l’hôtel de Fabien et Arthur afin de dédicacer leurs livres TrashTalk. Les gars ont baladé à peu près 8 kilos de bouquins pour l’occasion ! Nous sommes de retour à l’Accor Arena vers 18h30. Nous entrons par l’entrée des stars. Tapis bleu, photos devant le mur de logos. Nous passons par la NBA Lounge Experience. Musique, jeu vidéo, bar, canapé, chaises hautes. Le genre d’endroit où vous pouvez aussi bien croiser des touristes plus ou moins fortunés, des influenceurs, Ronnie 2K ou des gagnants de concours bien évidemment. Petite bière ? Allez. C’est mérité, la journée a été longue et riche. Elle est surtout loin d’être finie. Nous remontons vers les gradins de la salle pour nous installer à nos places. Le match est dans environ 30 minutes. Nous sommes plutôt bien placés et aurons la chance de pouvoir descendre au bord du terrain à la mi-temps et d’y discuter avec Ian Mahinmi tout de vert vêtu.

Pendant trois quart-temps, les Nets n’ont pas été à la hauteur donc le match non plus. Et puis, les hommes de Jacque Vaughn se sont réveillés sous l’impulsion de Cam Thomas et d’un Bridges sorti de sa léthargie. Et Merci Tristan Thompson pour le divertissement. Le quatrième quart a été intense. Cela a été l’occasion d’admirer Donovan Mitchell en train de parachever sa prestation de star. Voir un type planter 45 points sur un parquet NBA et envoyer de gros tirs dans le moneytime, c’est pas tous les jours. À Paris, c’est historique.

Historique comme cette journée qui va s’achever vers 23h. Fabien, Arthur, Bastien et moi avons le sourire jusqu’aux oreilles. Nous avons vécu des moments que nous n’oublierons jamais, des moments qui vont faire partie de nos vies de fans.

Special thanks à James, Steph, Nico, Sara, Filippo, Dorine, Aaron pour l’organisation de cette journée.