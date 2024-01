Auteur de 37 points la nuit dernière à Memphis, Paul George a confirmé sa très grande forme du moment, lui qui cartonne depuis le 1er janvier. Une grosse dynamique qu’il met à l’actif de son copain James Harden.

Quand un journaliste a demandé à Paul George – hier après le match à Memphis – quel est son système préféré, PG n’a pas hésité longtemps avant de répondre :

“Les picks-and-rolls de James Harden.”

Avec 27 points de moyenne depuis le passage à la nouvelle année, à 55% au tir dont 51% à 3-points et 90% aux lancers-francs (!), Paul George est sur un petit nuage et rend hommage au Barbu pour expliquer sa grande forme actuelle.

“Ça demande une aide défensive (les pick-and-rolls de James Harden, ndlr.). James et Zubac se trouvent tellement bien que ça crée une mismatch, une opportunité. J’essaye de me rendre disponible, de proposer une solution. Les défenses sont obligées de mettre deux gars sur James ou Zu, ça crée un effet domino au niveau des rotations, et le plus souvent je suis grand ouvert.”

Paul George grand ouvert, ça fait des dégâts. Faisant partie des meilleurs attaquants NBA, PG fait mal non seulement par sa capacité à se créer son propre tir, mais aussi par ses qualités en catch & shoot. George n’a sans doute jamais été aussi démarqué et ça donne tout simplement ses meilleurs chiffres à l’efficacité en carrière (47% au tir, 42,3% de loin et 92% aux lancers cette saison, records perso).

Paul George poured in a SEASON-HIGH 37 PTS and 7 3PM to secure the win in Memphis 🎯 pic.twitter.com/ijtI2w5hbb

— NBA (@NBA) January 13, 2024

Lors des premiers matchs après l’arrivée de James Harden, on se rappelle que Paul George avait perdu un peu son rythme offensif après un début de saison XXL. Mais les turbulences du mois de novembre semblent désormais loin derrière, Los Angeles restant sur 17 victoires en 20 matchs.

Maestro Harden a clairement pris ses marques, son pick-and-roll avec Ivica Zubac est redoutable, et c’est toute l’équipe des Clippers qui a trouvé un vrai équilibre en attaque. Zu mérite d’ailleurs plus de crédit pour sa capacité à faire la bonne passe après un pick-and-roll avec Ramesse, que ce soit pour Paul George ou d’autres joueurs ouverts.

Dans le Top 5 à l’efficacité offensive désormais (et 11e en défense), les Clippers ne font plus rire personne. Paul George et ses copains s’imposent comme un vrai contender au sein de la Conférence Ouest avec un bilan très solide de 25 victoires en 38 matchs. Si on nous avait dit ça il y a deux mois…

Source texte : déclarations d’après-match