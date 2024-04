Après un Game 1 où Orlando n’a pas mené du match, le Magic refait face aux Cavaliers dès ce soir, avec encore une fois la possibilité de récupérer l’avantage du terrain. Les shoots vont devoir rentrer pour la bande à Mickey si elle ne veut pas subir le même sort que samedi soir. C’est parti pour la preview du Game 2 !

Le Game 1 a été le début en Playoffs de six joueurs du Magic sur les dix entrés en jeu samedi soir. Et… ça s’est vu. 28/86 aux tirs (yeurk), un leader à 9 pertes de balle et en même temps, dur d’en demander beaucoup à l’équipe la plus jeune de l’Est dans ces Playoffs. Jeune groupe qui aborde les Playoffs courageusement, sans l’avantage du terrain et emmenée par un leader sophomore. Alors on en avait parlé, au vu de ce qu’on avait vu en saison régulière, on savait que ça serait dur pour le Magic de rentrer des tirs, mais on ne s’attendait pas à une telle purge non plus. 8/37 de loin, 19/30 aux lancers, ce n’est pas viable pour une équipe à ce niveau là.

Le Magic a ainsi été bien trop limité offensivement, et il faudra franchir un cap dans ce domaine là pour espérer mieux au Game 2. 83 points, c’est bien peu en 48 minutes. Rentrez vos tirs, ou trouvez d’autres solutions pour scorer, mais vous aurez besoin de points. S’adapter ou perdre, c’est le deal.

ORLANDO MAGIC FOR 3

— opensikehegel (@Opensikeeagle) April 20, 2024



Les Cavaliers de leur côté ont joué leur partition sans fausses notes. Victoire 97-83, un lead qui a atteint les 20 points, tudo bem. Le scorer a scoré, le rebondeur a rebondé, le meneur a passé et le contreur attitré a contré. 30 points pour Donovan Mitchell, 18 rebonds pour Jarrett Allen, 8 assists pour Darius Garland et 3 contres pour Evan Mobley, chaque joueur clé a rempli sa mission. L’XP de Donovan Mitchell en Playoffs a bien aidé les Cavs, le slasher a d’ailleurs dépassé de gros noms au scoring en Playoffs samedi soir ! Avec 27,8 points, il a désormais la huitième meilleure moyenne de points en Playoffs All-Time.

Donovan Mitchell passed Latrell Sprewell, Blake Griffin and Bob Lanier (among others) in playoff scoring today.

Just an FYI.

— HoopsHype (@hoopshype) April 20, 2024

Il ne serait pas injuste de prétendre que les trois meilleurs joueurs du match étaient du côté de l’Ohio. Les Cavs n’ont pas été particulièrement adroits (26,7% de loin, 44,4% au global) et ont perdu tout de même le ballon 17 fois, mais le Game 1 a été réussi au global. Peu d’adversité en face, le match était d’ores et déjà plié dès le début du quatrième quart.

Spida today:

30 PTS

3 STL

Leading the playoffs in scoring. https://t.co/ltzPVglFgX

— StatMuse (@statmuse) April 20, 2024

Ces Cavaliers là doivent profiter de ce premier match à sens unique pour prendre une grosse option sur les demi-finales de Conférence en s’imposant dès ce soir. On voit mal le Magic revenir s’il est mené 2-0 dans cette série, c’est donc victoire obligatoire pour les potes de Paolo Banchero dans ce Game 2 s’ils veulent non seulement entretenir leurs espoirs dans ces Playoffs, mais en plus retourner complètement la vapeur en étant à égalité dans la série avec les deux matchs suivants à jouer à la maison.

Les floridiens sont dans la même situation que les Cavaliers la saison précédente, finalement. Ils manquent d’expérience en postseason… et ils sont menés dès le Game 1 du premier tour. Orlando n’a pas d’absents à signaler, les Cavs restent un adversaire abordable, le défi est à la hauteur de leur jeune escouade.

Le Game 2 entre Cavaliers et Magic, c’est dans la nuit de ce soir à 1h du matin. Soit les Cavaliers se placent idéalement pour rejoindre les demi-finales de l’Est, soit le Magic sort un coup de théâtre de derrière les fagots. A suivre.