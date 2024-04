Déjà le deuxième match de la série entre les New York Knicks et les Philadelphia Sixers ce soir. Les coéquipiers de Jalen Brunson mènent 1 à 0 et essaieront de doubler la mise dès 1h30, au Madison Square Garden.

La première rencontre entre les New York Knicks et les Philadelphia Sixers a été l’une des plus belles depuis le début de ces Playoffs 2024. Un match serré, intense, qui a choisi son vainqueur dans les dernières minutes grâce notamment à un tir clutch exceptionnel de Josh Hart, auteur ce soir là d’une partie exceptionnelle (22 points et 13 rebonds).

Holy shit

Gus Johnson doing Knicks games and calling the Josh Hart huge dagger 3 got me FEELING THINGS. pic.twitter.com/ncmwVxfM2F

— Rob Lopez (@r0bato) April 21, 2024

Lors de cette victoire 111 à 104, il n’est pas le seul Bocker à s’être illustré. Miles McBride et Bojan Bogdanovic ont pesé sur la rencontre avec respectivement 21 et 13 points en sortie de banc. Mais le leader, Jalen Brunson, sans être catastrophique, n’a pas eu beaucoup de réussite avec un vilain 8/26 au tir.

Pour s’imposer à nouveau contre les Sixers ce soir, il faudra sûrement qu’il montre un autre visage car la franchise de la Big Apple ne pourra pas toujours compter sur une aussi belle performance de ses role players, aussi bons soient-ils…

Même si en face, Philadelphie ne nous a pas apporté beaucoup plus de garanties lors du Game 1. Le niveau de jeu a été bon et Tyrese Maxey (33 points) a montré qu’il n’était pas du genre à se démonter sur les plus grandes scènes du basket-ball mondial, certes, mais la plus grosse interrogation, à savoir la condition physique de Joel Embiid n’a pas été levée !

Pourtant, le Camerounais a superbement commencé son match, 15 points dans le premier quart-temps et une domination de la peinture sans partage. Mais juste avant la pause, il a réalisé une action exceptionnelle avant de s’écrouler sur le sol. Alley-oop pour lui-même avec la planche, poster sur OG Anunoby et retour sur le banc de touche.

Le alley oop de Joel Embiid pour lui-même… et la blessure à l’atterrissage… pic.twitter.com/8Eqd0BYBt9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2024

Joel Embiid a rejoué en deuxième mi-temps, mais a été beaucoup moins impactant, comme s’il voulait prendre des précautions et ménager son genou. Le deuxième match sera donc un bon indicateur de son état de santé.

Rendez-vous à 1h30 au Madison Square Garden pour un match dans lequel les leaders vont devoir s’expliquer et prendre le pouvoir. En espérant que la blessure de “Jojo” ne se retrouve pas au centre des débats.