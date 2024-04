Le premier match de la série entre les New York Knicks et les Philadelphia Sixers aura lieu ce soir à minuit. Le Madison Square Garden sera, à n’en pas douter, brûlant au moment de retrouver les Playoffs. Joel Embiid, Nicolas Batum et les autres ne seront pas déçus de l’accueil.

Minuit. Voici l’heure du crime. Sortant d’une chambre voisine, Un homme surgit dans le noir. Il ôte ses souliers, s’approche de l’armoire, sur la pointe des pieds, et saisit un couteau, dont l’acier luit, bien aiguisé. Puis, masquant ses yeux de fouine, avec un pan de son manteau, il pénètre dans la cuisine, et, d’un seul coup, comme un bourreau, avant que ne crie la victime, ouvre le cœur… d’un artichaut.

Cet homme, Nicolas Batum, la chambre voisine, le vestiaire du Miami Heat, l’artichaut, le Madison Square Garden. Si Maurice Carême, de part sa plume, a créé une expression intemporelle, l’ailier des Sixers, de part son flegme, a brisé les ambitions d’une bonne partie de la Floride.

Mais désormais “Batman” a une autre mission. Et quoi de plus normal pour la créature de la nuit que d’agir dans la ville qui ne dort jamais. New York City reçoit un super héros venu de France ce samedi, et un géant qui aurait pu y jouer s’il n’avait pas croisé les doigts de pieds au moment d’écrire une promesse au président.

Nicolas Batum, Joel Embiid et leurs copains ne se cachent pas au moment d’affronter les Knicks, deuxième meilleure équipe de la Conférence Est cette saison. Paul Reed a notamment qualifié cette match-up de “plus facile” que celle face aux Boston Celtics, la bataille est lancée.

« Bien sûr qu’on voulait la matchup avec les Knicks. C’est une matchup plus facile (que Boston). »

Paul Reed 🍿👀 pic.twitter.com/XB4HPDGOPq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 18, 2024

Ce samedi, c’est Jalen Brunson et ses coéquipiers qui vont devoir défendre leur propriété : l’avantage d’un terrain que beaucoup envient, le Madison Square Garden. La salle mythique trônant au beau milieu de Manhattan est capable, à partir de la mi-avril, d’offrir les ambiances les plus folles de la Grande Ligue, une chance dont Tom Thibodeau et ses hommes tâcheront de profiter.

Mais les locaux doivent avoir conscience que la mission s’annonce difficile tant les Philadelphia Sixers ont des airs de faux septièmes. Quand Joel Embiid a été sur le parquet cette saison, la franchise de Pennsylvanie a remporté 31 de ses 39 rencontres, un pourcentage de victoires qui, sur 82 matchs, l’aurait sans doute portée vers le podium de la Conférence.

Cette affiche entre Knicks et Sixers est sans aucun doute la plus relevée du premier tour à l’Est. La blessure de Julius Randle n’affecte pas notre excitation, mais pourrait par contre jouer sur le résultat final… ou non. Premier round du combat, ce samedi à minuit. Le hype-o-mètre est au max du max.