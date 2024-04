Après un premier match assez serré sur le papier mais qui ne l’était pas tant que ça visuellement (surtout en seconde mi-temps), les Lakers ont une deuxième chance au grattage face aux Nuggets pour récupérer l’avantage du terrain. La team de LeBron va avoir du boulot ! On s’envoie la preview du Game 2.

On avait de (très) gros soupçons l’année passée en Finales de Conférence, on en a globalement la confirmation sur cette série. Nikola Jokic est l’un des très rares adversaires de LeBron James en Playoffs face auquel le King ne peut pas être meilleur, sur une série. C’est dur, mais après 20 saisons à dominer, il fallait que ça arrive à un moment ou à un autre. Ce Joker là est tout simplement trop fort. Dans la nuit de samedi, il a emmené ses Nuggets vers une nouvelle victoire éclatante. Laissant les Lakers mener, jusqu’à perdre de 12 points dans le second quart temps, le Joker s’est complètement emparé de la deuxième mi-temps. +15 au début de la dernière période, merci, bonsoir. Il va falloir trouver un moyen de contourner le génialissime serbe pour les Angelinos, sinon exit au premier tour.

Let’s do it again tomorrow. pic.twitter.com/TQQ954Uw3q

— Denver Nuggets (@nuggets) April 22, 2024



Trop efficaces en transition, trop malins au rebond offensif, plus adroits de loin (35,7% contre 27,6% pour les Lakers) et perdant trois fois moins de ballons, les Nuggets ont expliqué avec des arguments clairs et concis aux Lakers pourquoi ils étaient champions en titre et pas eux. Surtout, les Nuggets ont donné l’impression de dérouler dans cette deuxième mi-temps, alors que les Lakers jetaient toutes leurs forces dans la bataille. 44 minutes pour le fragile Anthony Davis, 41 pour D’Angelo Russell pourtant en difficulté ce soir, 40 pour LeBron et ses 39 balais. Chez les Nuggets, aucun joueur n’a atteint la barre des 40 minutes, les montagnards se permettant même de donner du temps de jeu à DeAndre Jordan et Justin Holiday, comme si on était dans un garbage time de novembre.

L’essoufflement d’AD s’est d’ailleurs fait ressentir dans le match, manquant un panier facile et un repli défensif pendant que le Joker gambadait en transition pour inscrire un panier de gros malin.

This possession felt like last year all over again pic.twitter.com/ATK4efEGKv

— 𝓛𝓛💫 (@HoodiiBron) April 22, 2024

Les Lakers ont bien galéré à impliquer du monde dans le scoring, et ça sera sûrement le point à surveiller dans ce Game 2. Personne au-dessus des 13 points à part AD et LeBron, ça craint un peu. Le King a encore eu une très bonne sélection de tirs, mais la gestion du ballon pêchait samedi soir : tout de même 7 ballons perdus, c’est bien trop.

Dans les autres faiblesses, c’était une des craintes signalées avant le Game 1, le banc des Lakers. Il ne donne pas satisfaction en dehors de Taurean Prince. C’est le seul remplaçant à avoir trouvé le chemin des filets samedi soir (11 points). Les trois autres remplaçants des Lakers n’ont pas scoré le moindre panier. Les Nuggets ont eu quatre joueurs qui ont inscrit au moins un panier. Mine de rien, ça fait une différence non négligeable dans un match de pouvoir compter sur tout son banc. Il va falloir faire mieux, les gars. Bien mieux.

Le Game 2 du remake des Finales de Conférence de l’année passée entre Nuggets et Lakers, ça se passe cette nuit. Le rendez-vous est pris à 4h. Alors, grosse veillée ou grosse alarme ? A vous de voir mais nous, on vous déconseille de le manquer, celui-là.