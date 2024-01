Huit matchs NBA sont au programme ce samedi. Pas de match tôt cette fois-ci, mais des affiches qui méritent de veiller tard, notamment dans la Conférence Ouest.

Le programme de la nuit :

1h : Celtics – Rockets

1h30 : Hawks – Wizards

2h : Grizzlies – Knicks

2h : Bucks – Warriors

2h : Thunder – Magic

2h30 : Mavericks – Pelicans

2h30 : Spurs – Bulls

3h30 : Jazz – Lakers

Le match à ne pas rater : Mavericks – Pelicans

Les Mavs et les Pels ont exactement le même bilan à l’heure de ces lignes : 23 victoires – 16 défaites. L’enjeu du soir ? Une place dans le Top 6 de la Conférence Ouest. Cela promet un beau duel entre deux équipes plutôt en forme. Dallas reste sur cinq victoires en sept matchs, tandis que la Nouvelle-Orléans a remporté six de ses huit dernières rencontres. Ce qui pourrait faire basculer le match ? L’absence de Luka Doncic, annoncé forfait pour une blessure à la cheville. Mais on pensait la même chose lors de la dernière victoire des Mavs face aux Knicks, avant que Kyrie Irving (44 points) ne prenne feu…

Mais aussi…

18-0 à la maison pour les Celtics cette saison, le challenge est énorme pour les Rockets d’Ime Udoka.

Les Hawks rencontrent les Wizards, parfait pour se relancer.

Les Grizzlies vont-ils réussir à mettre 5 joueurs sur le terrain contre New York ?

Milwaukee reste sur une énorme victoire contre Boston, les Warriors pourraient prendre une nouvelle raclée.

Duel très sympa à OKC entre deux des young cores les plus kiffants de NBA.

Les Bulls au pays de Wemby (probablement sans Wemby…).

En pleine bourre, le Jazz a dépassé les Lakers au classement, et aura l’occasion de les enfoncer ce soir.

Les Français de la nuit

Probablement pas de Victor Wembanyama ce soir, en back-to-back face aux Bulls.

Ousmane Dieng (et Olivier Sarr) contre le Magic.

Bilal Coulibaly à Atlanta.

Et en G League