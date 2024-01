Bruce Brown dans le viseur des Lakers ?

Tout juste transféré aux Raptors, Bruce Brown intéresse bon nombre de contenders : après les Knicks, ce sont les Lakers qui se renseignent.

Échangé contre Pascal Siakam, Bruce Brown est désormais un joueur des Toronto Raptors. Mais pour combien de temps au juste ? La franchise de l’Ontario n’est pas sous pression car le joueur est sous contrat jusqu’à la fin de saison à minima avec une team option pour ajouter une année supplémentaire.

Reste qu’à 27 ans, Bruce Brown ne fait plus partie des jeunes à développer et son profil pourrait vite jurer avec le projet de reconstruction lancé à Toronto. Qui dit reconstruction dit jeunes et picks de Draft. Et ça tombe bien car plusieurs équipes seraient sans doute ravies d’en filer à Masai Ujiri pour récupérer l’énergique guard d’ici la trade deadline du 8 février.

Ian Begley annonçait hier que les Knicks étaient très intéressés à l’idée d’ajouter Bruce Brown à leur roster. Selon Jovan Buha de The Athletic, on peut désormais compter les Lakers parmi les prétendants déclarés pour Brown.

Seulement dixièmes à l’Ouest, les Angelinos sont attendus parmi les équipes actives à la trade deadline, avec l’idée de booster un peu un roster qui ne parvient pour le moment pas à confirmer la belle Finale de Conférence de la saison passée.

Le backcourt est un secteur qui est notamment au centre de l’attention dans la Cité des Anges. D’Angelo Russell est toujours aussi irrégulier, Austin Reaves a été essayé dans plusieurs rôles et ça manque clairement d’un profil défensif. Le nom de Dejounte Murray avait d’ailleurs été avancé comme une piste pour les Lakers. Bruce Brown est également un profil plus qu’attractif pour Rob Pelinka et ses sbires.

Si le champion NBA 2023 ne va pas régler les problèmes d’adresse à 3-points des Purple and Gold (seulement 34% en carrière), son impact défensif, sa combativité, sa polyvalence et son expérience en Playoffs sont des atouts non négligeables pour une équipe en quête de joueurs pouvant apporter rapidement leur pierre à l’édifice.

Pour acquérir Bruce Brown, il faudra néanmoins négocier avec Toronto et Masai Ujiri se fera une joie de faire monter les prix si plusieurs équipes viennent aux nouvelles. Reste à voir ce que Rob Pelinka est prêt à lâcher pour récupérer ce précieux élément du titre 2023 des Nuggets.

Source texte : The Athletic / Jovan Buha