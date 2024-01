La saison NBA est désormais bien lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Nouveau retraité, Goran Dragic va avoir droit à un sacré jubilé. Luka Doncic, Nikola Jokic, Luis Scola, Bogdan Bogdanovic, Giannis Antetokounmpo, Jimmy Butler et Steve Nash seront tous à Ljubljana en août prochain pour rendre hommage au Dragon.

Goran Dragic recently announced the star-studded line-up for his farewell event 👀 pic.twitter.com/UX4fzAlibH

— BasketNews (@BasketNews_com) January 5, 2024

Les Blazers ont coupé Skylar Mays et Ish Wainright ce samedi. (Source : Blazers)

Favori pour être numéro 1 de la Draft NBA 2025, le phénomène Cooper Flagg continue d’impressionner sur le circuit amateur. Voici un aperçu de sa dernière perf’.

Cooper Flagg tonight at The Maine Event:

– 23 points

– 10 rebounds

– 9 blocks

– 5 assists

Duke is getting a special talent next season 🔥 @madehoops pic.twitter.com/ArWeQkPK6o

— B/R Hoops (@brhoops) January 6, 2024

