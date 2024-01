Avec cinq affrontements en l’espace d’à peine une demi-saison, une certaine hostilité est en train de s’installer entre les Bucks et les Pacers. Jusqu’ici, c’est Indiana qui domine les débats, mais l’arrière de Milwaukee Malik Beasley met en garde la bande de Tyrese Haliburton.

Une rivalité est en train de naître dans la Conférence Est.

Évoluant dans la même division et séparés de seulement 400 kilomètres, Milwaukee et Indiana ont enchaîné les grosses batailles en cette première partie de saison. Cinq au total, avec quatre victoires des Pacers dont une en demi-finale du NBA In-Season Tournament à Las Vegas, avec Tyrese Haliburton qui fait une “Dame Time” dans le money-time. De quoi créer de l’animosité entre les deux équipes, animosité qui a notamment été boostée par l’épisode du ballon volé après les 64 pions de Giannis Antetokounmpo en décembre dernier.

Malik Beasley, arrière des Bucks, s’est exprimé sur cette rivalité naissante lors d’un entretien avec Chris Haynes de Bleacher Report. Et son message est très clair.

“Il y a des équipes comme ça qui possèdent la formule pour vous battre, et on doit trouver les bonnes solutions. Car je sais qu’on va les jouer en Playoffs, et ça va mal se passer pour eux.”

Malik Beasley on Pacers beating them four out of five times: “I know we’re going to play them in the playoffs, and boy, it’s not going to be pretty for them.” pic.twitter.com/8uv4LmN2EA

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 5, 2024

Le rendez-vous est pris !

Malik Beasley assure que l’histoire ne sera pas la même une fois en Playoffs si les deux équipes se rencontrent dans quelques mois. Aujourd’hui, les Pacers dominent Milwaukee à travers leur rythme de jeu infernal et la fougue de la jeunesse. Giannis a beau se décarcasser, les Bucks n’arrivent pas à ralentir Tyrese Haliburton, qui se fait à chaque fois un plaisir de briller contre l’équipe de son État natal.

Tyrese Haliburton continues his HISTORIC run in the Pacers' 5th-straight victory!

🔥 31 PTS, 12 AST, 5 3PM, 3 BLK, 0 TOV

🔥 1st player ever to reach those thresholds in a game

🔥 76 AST, 7 TOV during winning streak… first player ever with that many AST and that few TOV over 5… pic.twitter.com/MvV9lOi5I7

— NBA (@NBA) January 4, 2024

En cas d’affrontement au printemps, les Bucks devront resserrer leur défense et mettre beaucoup plus d’impact physique pour faire redescendre les Pacers de leur nuage. Le jeu ralentit souvent en Playoffs avec plus de demi-terrain, et les arbitres laissent habituellement plus de place aux contacts. Des paramètres qui pourraient favoriser Milwaukee, en plus de l’expérience, mais ne comptez pas sur Indiana pour se laisser faire.

Auteurs d’un magnifique parcours au In-Season Tournament, les Pacers ont pris la confiance et n’ont peur de personne. On le voit dans les affrontements contre les Bucks, ça parle, ça chambre et ça joue de manière totalement décomplexée, peu importe s’il y a Giannis et Damian Lillard en face.

Alors, on se retrouve au mois d’avril pour une grosse série de Playoffs ?

Source texte : Chris Haynes (Bleacher Report)

Les Bucks doivent en avoir RAS LE CUL de jouer Indiana.

Ils ont 10 défaites cette saison au total…

… y’en a 4 contre Indiana.

Dont le match de la NBA Cup.

Haliburton et compagnie les ont dans leur poche, Lillard tout particulièrement.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 4, 2024