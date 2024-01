All-Star Game 2024 : voici nos votes à l’Ouest ! Apéro TrashTalk

Ce jeudi, les premiers résultats des votes pour le All-Star Game ont été annoncés par la NBA. Une belle opportunité de partager nos propres votes dans un Apéro TrashTalk. Après la Conférence Est, place à l’Ouest !

Ça y est !! Le All Star Game 2024 approche, et donc les votes des fans sont lancés. Dans la Conférence Ouest, les joueurs talentueux réalisent de gros débuts de saison et difficile de savoir qui envoyer à Indiana : Luka Doncic ? Anthony Davis ? Kawhi Leonard ? Shai Gilgeous-Alexander ? Ja Morant ? Stephen Curry ? LeBron James ? Voici nos votes pour les 5 titulaires et les 7 remplaçants à l’Ouest, on attend les vôtres dans les commentaires !